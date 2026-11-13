В Центральную следственную прокуратуру Венгрии подали заявление против Петера Мадьяра из-за обвинений в шантаже и насилии в отношениях с его бывшей женой, экс-министром юстиции Юдит Варгой. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на венгерские СМИ.

Обращение в прокуратуру

Заявление подала бывшая депутат венгерского парламента от партии Fidesz Илона Экеш. Глава организации правовой помощи Védvonal Юдит Чуне Берталан, которая, по данным источника, была основана Fidesz, сообщила агентству MTI, что Мадьяра обвиняют в шантаже и насилии в отношениях.

По информации hvg.hu, обращение основано на заявлениях Варги, сделанных на этой неделе перед парламентской следственной комиссией. Экеш попросила начать досудебное расследование. По данным источника, она также получила документы и аудиозапись, датированную январем 2023 года.

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Утверждения о записи и давлении

В обращении утверждается, что в январе 2023 года Мадьяр якобы записал Варгу без ее ведома в их общем жилье. По версии авторов заявления, позднее политик якобы использовал аудиозапись для шантажа бывшей жены, в частности во время бракоразводного процесса.

Также в заявлении отмечается, что под давлением Варга якобы отложила развод и согласилась на невыгодные для себя условия, что привело к финансовым потерям. Авторы обращения утверждают, что длительное давление привело к психологическому террору и контролю в браке.

Во время слушаний в парламентской комиссии Варга неоднократно упоминала свой брак с Мадьяром. По данным Polsat News, она заявила, что политикам партии Tisza также придется столкнуться с тем, что она назвала адом Петера Мадьяра. Источник не сообщает о начале расследования или об установлении вины Мадьяра.

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