Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в Атланте, США, заявил, что европейские представители не появятся на общей фотографии с главой МИД Российской Федерации — государства-агрессора — Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел G20. Anadolu Agency сообщило об этом 30 октября.

Заявление Вадефуля

Немецкий министр отвечал на вопросы журналистов в кулуарах встречи в штате Джорджия о том, будет ли он участвовать в групповом фото вместе с Лавровым. По его словам, традиционной общей фотографии, вероятно, вообще не будет.

Вадефуль также отметил, что европейские партнеры не будут фотографироваться вместе с российским министром. Он подчеркнул, что в отношениях с Россией не может быть нормальности.

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Начало встречи G20

Встреча министров иностранных дел G20 началась без традиционного общего фото. Государственный секретарь США Марко Рубио, открывая первое пленарное заседание, призвал к международному сотрудничеству для реагирования на экономические и геополитические вызовы.

Рубио назвал нынешний период моментом выбора и заявил, что взаимосвязанные экономические и геополитические кризисы создают серьезные угрозы для основ глобального экономического порядка.

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