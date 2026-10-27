В США сенаторы Рон Уайден и Берни Сандерс направили письма 10 крупным страховым компаниям с вопросами об их участии в прекращении медицинского страхового покрытия для около 760 тыс. участников рынка Affordable Care Act (ACA). Об этом сообщает The Hill.

Письма страховщикам

Письма были направлены в понедельник генеральным директорам 10 крупнейших страховщиков ACA, включая Cigna и UnitedHealthcare. Их также подписали еще 11 сенаторов-демократов.

Уайден и Сандерс поставили под сомнение сотрудничество компаний с администрацией президента Дональда Трампа в рамках кампании против предполагаемого мошенничества. Сенаторы заявили, что страховщики присоединились к процессу, не запросив разъяснений относительно конкретных полномочий, на которые опирались должностные лица CMS, и не обратившись в Конгресс от имени клиентов.

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Критика критериев проверки

По словам сенаторов, действия администрации основывались на анализах, которые связывали с возможным мошенничеством планы с нулевой страховой премией и участников без страховых заявлений на выплаты. Уайден и Сандерс назвали такие анализы партийными и дискредитированными.

Сенаторы утверждают, что страховые компании направляли участникам незапрошенные сообщения, а в отдельных случаях просили подтвердить номера социального страхования. Лиц, которые не ответили, считали причастными к мошенничеству, после чего их покрытие прекращали.

В письмах также поднимается вопрос, почему страховщики почти единодушно не уведомляли участников о существенном повышении премий перед открытым периодом регистрации на 2026 год. По утверждению сенаторов, компании ранее объясняли это сложностью, затратами на новый тип контакта с клиентами и задержками с окончательным определением премий. В то же время, по их словам, сообщения для проверки участников были запущены в течение нескольких недель или даже дней после запроса республиканцев.

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