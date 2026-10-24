В Тарнуве, Польша, депутат от «Гражданской коалиции» Роберт Вардзала, которого полиция остановила во время езды на велосипеде без освещения, планирует отказаться от депутатского иммунитета. По данным Interia Sport, во время проверки он предъявил депутатское удостоверение и сообщил о применении процедуры, предусмотренной для парламентариев.

Представительница полиции Тарнува Йоанна Дыхтонь в комментарии Radio Kraków заявила, что во время проверки от мужчины исходил запах алкоголя. По ее словам, правоохранители задокументировали инцидент, но не проводили проверку на содержание алкоголя, поскольку речь шла о проступке, а не о преступлении.

Позиция депутата

Вардзала позже подтвердил журналисту TVN24 факт полицейской проверки и предъявления депутатского удостоверения. На вопрос о том, находился ли он под воздействием алкоголя, депутат прямо не ответил и сказал, что объяснит ситуацию.

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Пресс-секретарь депутатского клуба «Гражданская коалиция» Дорота Лобода сообщила TVN24, что Вардзала намерен отказаться от иммунитета, чтобы отвечать за езду без освещения. По ее словам, депутат отрицает, что находился под воздействием алкоголя.

Спортивная карьера

Роберт Вардзала ранее выступал в спидвее и большую часть карьеры представлял «Унию» из Тарнува. Вместе с клубом он дважды завоевывал командное чемпионство Польши — в 2004 и 2005 годах. Спортивную карьеру завершил в 2006 году. Впервые его избрали депутатом в 2011 году, а мандат он вновь получил по итогам выборов 2023 года.

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