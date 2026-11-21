Польша намерена официально выразить России «крайнее недовольство» в связи с нарушением своего воздушного пространства 20 ноября. О реакции Варшавы на инцидент рассказал глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский. По его словам, в настоящее время Польша ожидает соответствующих шагов.

По словам Сикорского, Польша пока ждет, когда окончательно подтвердят, что воздушные средства, упавшие на ее территории, принадлежат России.

«Польское воздушное пространство и воздушное пространство НАТО — это одно и то же. Разумеется, мы выразим российской стороне наше крайнее недовольство. Ждем подтверждения неопровержимых фактов», — заявил Сикорский.

Министр добавил, что «этот вопрос также будет обсуждаться в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах».

Дипломат также обратил внимание на то, что Россия устраивает провокации и диверсии не только в Польше. Подобное происходит и в Германии, Дании и странах Балтии, а в небо Румынии российские дроны залетают то и дело. Он назвал такие действия войной и государственным терроризмом, «что совершенно не соответствует тому, что Путин говорит президенту Соединенных Штатов».

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил журналистам, сообщает польский телеканал TVN24.



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