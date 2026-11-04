Учёные из Германии нашли возможное биологическое объяснение потери мотивации

Исследователи из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана предполагают, что после интенсивной умственной работы мотивация может снижаться из-за накопления глутамата в префронтальной коре головного мозга.

В эксперименте приняли участие 31 доброволец. Они выполняли тесты на память, а ученые сравнивали результаты реальной электрической стимуляции мозга с плацебо-стимуляцией. Изменения химического состава тканей измеряли с помощью магнитно-резонансной спектроскопии.

Выяснилось, что электрическая стимуляция повышала активность исследуемой области мозга и улучшала результаты тестов, но в то же время вызывала рост уровня глутамата.

После эксперимента участники с более высокой концентрацией этого вещества чаще выбирали более легкие задания с меньшим вознаграждением вместо более сложных, но лучше оплачиваемых. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о связи между накоплением глутамата и мотивационной усталостью.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Учёные предполагают, что обмен глутамата в будущем может стать важным показателем для изучения патологического истощения и поиска методов его лечения.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences.

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