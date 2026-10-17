Великобритания и Германия обсудили совместные оборонные программы и укрепление промышленного партнёрства на заседании Министерской группы по сотрудничеству в области вооружений и возможностей (MECC) в Лондоне. Встречу в Ланкастер-хаусе принимал министр оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард, а Германию представлял статс-секретарь по вооружениям и инновациям Йенс Плётнер.

Совместные программы и технологии

В заседании приняли участие высокопоставленные должностные лица, военные руководители и представители оборонной промышленности обеих стран. Как сообщает Министерство обороны Великобритании, они оценили ход совместных программ по созданию оборонных возможностей и определили промышленные приоритеты для дальнейшего сотрудничества.

Одной из ключевых инициатив, вынесенных на обсуждение, стала программа Deep Precision Strike. Она предусматривает совместную разработку возможностей для нанесения ударов на большой дальности. В британском ведомстве отметили, что инициатива отражает стремление двух стран закрыть критические пробелы в возможностях и усилить сдерживание НАТО.

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Рамки сотрудничества

Переговоры опирались на соглашение Trinity House, подписанное в октябре 2024 года. Оно предусматривает двустороннее сотрудничество в воздушном, наземном, морском, кибернетическом и космическом измерениях и действует в рамках более широкого Кенсингтонского договора, заключённого в июле 2025 года как стратегическая основа британско-германских отношений.

После заседания Поллард и Плётнер приняли участие в панельной дискуссии в посольстве Германии в Лондоне. В ней также участвовали соучредитель и генеральный директор немецкой оборонно-технологической компании Hypersonica доктор Филипп Керт и директор по развитию бизнеса и будущим программам Rolls-Royce Алекс Зино. Участники обсудили прогресс оборонной промышленности и практические приоритеты углубления сотрудничества.

MECC является частью более широкой программы британско-германского взаимодействия в преддверии саммита ЕС—Великобритания.

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