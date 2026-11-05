Венс начал формировать альянс республиканцев, недовольных Трампом, в преддверии выборов 2028 года, — Fox News

Вице-президент США Джей Ди Венс пытается заручиться поддержкой республиканцев, разочаровавшихся в политике Дональда Трампа, но при этом не отказавшихся от идеологии движения MAGA.

По информации источников, Венс планирует создать новое политическое объединение в преддверии президентских выборов 2028 года. Речь идет о формировании альянса «новых правых», в который должны войти республиканцы, поддерживающие исходные принципы движения MAGA — «Америка прежде всего».

Среди ключевых требований этой части политического лагеря — отказ от вмешательства США в зарубежные конфликты, снижение стоимости жизни и усиление контроля на американской границе.

Часть избирателей недовольна внешней политикой Дональда Трампа. В частности, они считают, что американский президент слишком тесно связан с Израилем в международных вопросах.

Некоторые представители правого крыла напрямую связывают войну с Ираном с влиянием Израиля на Ближнем Востоке и личными отношениями Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В то же время источник подчеркивает, что Венс не планирует дистанцироваться от Трампа или разрывать с ним политические связи.

Его задача — привлечь на свою сторону республиканцев, которые по-прежнему поддерживают действующего президента, однако не согласны с его внешнеполитическим курсом и чувствуют себя из-за него преданными.

«Венс — наш кандидат», — так представитель администрации передал главный сигнал вице-президента этой части избирателей.

Об этом сообщает Fox News Digital.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал масштабные потери республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Главной причиной поражения он назвал войну с Ираном.

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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