Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время предвыборного мероприятия в Хауэлле, штат Мичиган, заявил, что кандидат от Демократической партии в Сенат Абдул Эль-Сайед якобы мог бы возглавить и поддержать участников беспорядков в Детройте или Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian.

Заявления Вэнса в Мичигане

Вэнс пытался связать политические взгляды Эль-Сайеда с левыми протестами в Париже, которые, по данным издания, привели к тысячам задержаний. Вице-президент описал протестующих как толпы людей в масках, среди которых, по его словам, были люди из других стран. Он также акцентировал внимание на связях демократического кандидата с левым политическим комментатором Хасаном Пайкером.

По словам Вэнса, события во Франции якобы демонстрируют ненависть, неблагодарность и стремление разрушать, а не создавать. Он утверждал, что эти черты будто бы «испортили» Эль-Сайеда. Дональд Трамп и его союзники представляли французские демонстрации как доказательство опасностей иммиграции и упадка западной цивилизации, хотя протесты начались из-за состояния школ и роста стоимости жизни.

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Реакция Эль-Сайеда и демократов

Эль-Сайед, который в случае победы может стать первым мусульманином в Сенате США, ранее уже подвергался нападкам со стороны Трампа. Президент называл его «джихадистом», обвинял в поддержке террористов и неоднократно использовал его второе имя Мохамед.

Сам Эль-Сайед на митинге заявил, что оппоненты пытаются отвлечь избирателей упоминаниями о его имени и вере от проблем с ценами на топливо и продукты и доступом к врачам. Ранее он ответил на слова Вэнса об «ужасном зле», что настоящим злом является лишение людей медицинской помощи и доступных продуктов.

Исследователи, на которых ссылается издание, считают, что эта кампания на промежуточных выборах сопровождается наиболее концентрированной волной исламофобской риторики в американской политике со времени после терактов 11 сентября. Сенатор-демократ Крис Мерфи назвал такие заявления скоординированной кампанией по делегитимизации американцев-мусульман как граждан и людей.

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