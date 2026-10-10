Верховный суд Аргентины временно восстановил ограничения на владение сельскохозяйственными землями иностранцами, приостановив отмену земельного закона, которую президент Хавьер Милей осуществил чрезвычайным указом 70/2023. Решение было принято в пятницу в рамках отдельного судебного иска, сообщает Buenos Aires Times.

Возвращение ограничений 2011 года

Закон 26.737, принятый в 2011 году, предусматривал, что доля сельских земель, находящихся в собственности иностранцев, не может превышать 15% на общенациональном уровне. Отдельные ограничения также действовали на уровне провинций и муниципалитетов. После прихода к власти в 2023 году Милей отменил эти нормы статьей 154 чрезвычайного указа.

Теперь суд приостановил действие этой статьи до дальнейшего рассмотрения дела. На практике это означает возвращение правового режима, установленного законом 2011 года, на время судебного производства.

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Экологический иск и иск коренных народов

Новый иск подали экологическая ассоциация Árbol de Pie, две общины коренных народов и бывшая законодательница провинции Рио-Негро Мария Магдалена Одарда. Истцы сослались на необходимость защиты окружающей среды и прав коренных народов.

Суд отметил, что дело касается вопросов защиты от экологического ущерба, и обосновал временную меру необходимостью обеспечить эффективную судебную защиту и избежать непоправимого вреда. В то же время решение не означает окончательной поддержки аргументов истцов: суд нижестоящей инстанции должен установить, имеют ли они право на подачу иска, и рассмотреть ходатайство об обеспечительной мере.

Предыдущий спор

За десять дней до этого Верховный суд восстановил действие указа Милея, отклонив иск ассоциации ветеранов войны 1982 года за Мальвинские острова из-за отсутствия у нее надлежащего статуса истца. Согласно отчету Земельной обсерватории CONICET и Университета Буэнос-Айреса за 2025 год, иностранцам принадлежит около 5% территории Аргентины, а в отдельных районах этот показатель уже превышает установленный законом лимит в 15%.

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