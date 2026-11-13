В Норвегии Верховный суд постановил, что решения властей о добыче нефти и газа на трёх месторождениях Северного моря — Yggdrasil, Tyrving и Breidablikk — были приняты с нарушением закона. Как сообщает RMF24, иск подали Greenpeace и экологическая организация Natur og Ungdom.

Оценка климатических последствий

Суд поддержал позицию экологов, которые оспаривали решения норвежских властей. По мнению судей, перед принятием решений не была проведена надлежащая оценка климатических последствий запланированных проектов. В документации, в частности, не были проанализированы совокупные выбросы от сжигания добытых нефти и газа.

Норвежские власти должны повторно рассмотреть дело и провести новые оценки воздействия на окружающую среду. Представитель государства Фредрик Сеерстед заявил, что суд не запрещал компаниям продолжать деятельность, поскольку они не были сторонами процесса. По его словам, решение не означает автоматического прекращения действия разрешений.

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Доли Orlen в двух месторождениях

Среди компаний, имеющих лицензии на месторождениях, которых касается решение, есть польская Orlen. На Tyrving, где добыча началась в 2024 году, Orlen имеет долю 11,9%. Компания также владеет 12% в проекте Yggdrasil, эксплуатацию которого планируют начать в 2027 году.

Представительница Greenpeace Norway Хальдис Тьельдфлаат Хелле заявила, что решение суда означает незаконность разрешений и отсутствие у концессионеров действующих разрешений. В августе 2026 года вице-президент Orlen Веслав Пругар заявлял о намерении удвоить добычу газа компании на норвежском шельфе.

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