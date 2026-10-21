В США Верховный суд поддержал решение администрации президента Дональда Трампа прекратить действие статуса временной защиты TPS для примерно 350 тысяч гаитян. Это решение, в частности, отразилось на гаитянской общине города Спрингфилд в штате Огайо, где за последние пять лет поселились около 20 тысяч человек из Гаити, сообщает BBC News.

TPS предоставляет проверенным заявителям право временно жить и работать в Соединенных Штатах. Администрация Трампа впервые объявила об отмене этого статуса для гаитян в июне 2025 года, а последующий судебный спор дошел до Верховного суда. По данным издания, в целом администрация прекратила TPS для более чем миллиона мигрантов из 13 стран, из-за чего многие люди потеряли легальный статус.

Последствия для общины Спрингфилда

20-летний Пьер Дамас Бел прибыл в Спрингфилд в 2024 году, спасаясь от политической нестабильности и насилия банд на Гаити. По словам друга семьи, он имел TPS, учился с отличием, занимался спортом и был кадетом школьной программы подготовки будущих офицеров Вооруженных сил США.

Бела вызвали в офис Службы иммиграционного и таможенного контроля США, где ему установили электронный браслет для отслеживания мигрантов, которым грозит депортация. 31 августа он погиб, выйдя на проезжую часть возле Спрингфилда. Семья связывает его смерть с переживаниями из-за ношения браслета. Министерство внутренней безопасности США не ответило на запросы BBC по этому делу, а ICE ранее отвергала попытки возложить на нее ответственность за смерть Бела.

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Споры вокруг депортаций

Президент Трамп во время митинга в Янгстауне заявил, что гаитян из Спрингфилда «вывозят» и городу якобы «возвращают» его общину. Ранее он распространял ложное утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят домашних животных.

Часть жителей города поддерживает депортационные операции, ссылаясь на быстрый рост числа мигрантов. Некоторые жители также считают, что после прибытия гаитянской общины стало больше дорожно-транспортных происшествий. В то же время владелец местного магазина Пашур Кастелли рассказал, что из-за нехватки посетителей не может закупать новый товар.

Администрация Трампа заявляет, что проводит в городе правоохранительные операции ради безопасности американцев и что Гаити достаточно безопасна для возвращения людей. В то же время Государственный департамент США относит Гаити к наивысшему, четвертому уровню опасности и рекомендует не путешествовать в эту страну.

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