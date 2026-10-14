Верховный суд США во второй раз поддержал республиканцев в судебном споре о стоимости телевизионной политической рекламы накануне промежуточных выборов. Судьи сочли неуместным обязывать Федеральную комиссию по связи США (FCC) ускоренно завершить рассмотрение жалобы демократов на новую политику рекламных тарифов.

Как сообщает The Hill, решение было принято несмотря на публичные возражения судей Сони Сотомайор и Кетанджи Браун Джексон. Обе представительницы либерального крыла суда не объяснили причин своего несогласия.

Спор о льготных тарифах

Демократы оспаривают политику, предусматривающую доступ к более низким тарифам на телерекламу не только для кандидатов, но и для партийных комитетов и совместных комитетов по сбору средств. Сниженные тарифы распространяются на обе партии, однако решение прежде всего выгодно республиканским комитетам, которые в этом избирательном цикле имеют финансовое преимущество.

Спор касается давнего федерального закона, обязывающего теле- и радиостанции предлагать кампаниям самую низкую доступную рекламную ставку в течение 60 дней перед всеобщими выборами. Право кандидатов на такую скидку стороны не оспаривают. Администрация Трампа настаивает, что это правило также распространяется на политические партии и совместные комитеты по сбору средств.

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Решение после позиции апелляционного суда

Администрация Трампа и Республиканская партия обратились в Верховный суд после того, как суды низших инстанций постановили, что FCC должна быстрее рассмотреть жалобу демократов. Апелляционный суд США четвертого округа принял это решение большинством в два голоса против одного и установил для комиссии срок до 9 октября.

Председатель Верховного суда Джон Робертс ранее временно приостановил действие этого срока до решения Верховного суда. В постановлении суд отметил, что для выполнения требования FCC пришлось бы пересмотреть приоритеты текущего процесса рассмотрения и подготовить окончательное решение в крайне сжатые сроки.

В прошлом месяце Верховный суд уже рассматривал это дело и постановил, что демократы преждевременно обратились в суд, поскольку должны были дождаться решения FCC по своему обжалованию.

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