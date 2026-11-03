Верховный суд США отказал администрации президента Дональда Трампа в требовании остановить подсчет более 20 тысяч почтовых бюллетеней в Калифорнии. Министерство юстиции США просило временно обязать штат не смешивать бюллетени, которые ведомство считало подозрительными, с другими до проверки статуса избирателей. Как сообщает Deutsche Welle, суд отклонил ходатайство через несколько часов после его подачи.

Иск против Калифорнии

Администрация Трампа утверждала, что располагает списком из более чем 20 тысяч человек в реестрах избирателей Калифорнии, которые якобы не являются гражданами США. Этот список составило Министерство внутренней безопасности США. В середине октября федеральное правительство уже подало иск на основании этих утверждений, однако федеральный окружной суд в Калифорнии его отклонил.

Судья федерального окружного суда в Лос-Анджелесе Дэвид Картер заявил, что выделение таких бюллетеней могло бы вызвать хаос в избирательном процессе и подорвать доверие избирателей. Он также предостерег, что исполнительная власть не может обесценивать голоса или ставить выборы под угрозу на основании неподтвержденных обвинений.

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Сомнения относительно списка

Власти Калифорнии оспаривали обвинения федерального правительства и заявляли, что метод определения вероятных неграждан США мог быть ошибочным. На прошлой неделе другой федеральный судья обязал Министерство юстиции передать список правозащитной группе, работающей с иммигрантами, и организации по защите избирательных прав, базирующейся в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Согласно анализу, приложенному к судебному документу, тысячи граждан США в этом списке без понятных причин были отмечены как лица, не имеющие права голоса. Картер отмечал, что в других штатах люди, которых недавно указывали как неграждан, неоднократно оказывались натурализованными гражданами США. Досрочное голосование в Калифорнии продолжалось несколько недель, и к моменту обращения в Верховный суд уже были обработаны сотни тысяч бюллетеней.

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