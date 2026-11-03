Стоимость жизни стала главным экономическим вопросом для американцев в ходе промежуточных выборов в Конгресс США. По результатам опроса Fox News, шесть из десяти избирателей больше всего беспокоит то, сколько они тратят на повседневные нужды. При этом 74% опрошенных негативно оценивают состояние экономики, а более половины ожидают, что в следующем году ситуация станет еще хуже.

Во вторник, 3 ноября, американцы голосуют на промежуточных выборах в Конгресс. Одной из главных тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране, в частности рост цен на товары, топливо и другие необходимые расходы. Согласно опросу Fox News, который проводился с 9 по 12 октября, около 60% избирателей назвали стоимость жизни своей главной экономической проблемой накануне голосования.

Настроения американцев в отношении экономики остаются преимущественно негативными. Так, 74% участников исследования дали экономической ситуации в стране негативную оценку. Еще 53% считают, что в следующем году она ухудшится. Лишь 18% опрошенных заявили, что их семьи сейчас живут лучше, чем два года назад. Это свидетельствует о том, что многие американцы пока не ощущают улучшения своего финансового положения.

Инфляция и дорогой бензин влияют на настроения избирателей

Одной из причин недовольства американцев остаются высокие цены. Инфляция в США продолжает превышать целевой показатель Федеральной резервной системы, который составляет 2% в год. Согласно последним приведенным в материале данным индекса потребительских цен (CPI), в сентябре 2026 года инфляция составила 3,7% в годовом исчислении. Наибольшее влияние на этот показатель оказало подорожание бензина. За месяц его цена выросла на 9,1%, а по сравнению с сентябрем прошлого года — на 34,2%.

Именно стоимость топлива стала одним из факторов, которые больше всего влияют на то, как американцы оценивают экономическую ситуацию. Об этом FOX Business рассказал Бен Либерман, старший научный сотрудник Competitive Enterprise Institute.

Он пояснил, что расходы на топливо составляют лишь часть семейного бюджета. Однако именно их люди особенно остро ощущают, ведь регулярно видят цены на заправках и могут сравнивать их с предыдущими. «Можно посмотреть на общие расходы домохозяйств, и топливо составляет лишь часть этих расходов. Но это именно та статья расходов, где мы точно знаем, сколько платим, вплоть до десятой доли цента. Поэтому цены на топливо непропорционально сильно влияют на то, как люди воспринимают экономику и считают ли они жизнь доступной при нынешних ценах», — отметил Либерман.

Война с Ираном также повлияла на цены

Эксперт также связал рост стоимости бензина с войной против Ирана. По его словам, без этого конфликта американцы могли бы гораздо лучше оценивать экономическую ситуацию, поскольку цены на топливо были бы ниже. «Если бы не война с Ираном, я думаю, люди гораздо лучше оценивали бы экономическую ситуацию, ведь цены на бензин были бы ниже», — добавил Либерман.

Рост стоимости топлива влияет не только на водителей. Он также увеличивает расходы на перевозку товаров, логистику и работу бизнеса. В результате это может сказываться на ценах на продукты и другие товары, которые покупают американские семьи.

Экономика стала одним из главных вызовов для власти

Результаты опроса показывают, что перед промежуточными выборами американцев больше всего волнуют не только политические обещания, но и повседневные расходы. Люди оценивают экономику через призму собственного семейного бюджета, счетов, цен в магазинах и расходов на топливо. Особенно показательно то, что лишь 18% респондентов считают положение своих семей лучше, чем два года назад. В то же время большинство не ожидает скорого улучшения экономической ситуации.

Таким образом, доступность жизни, инфляция и цены на бензин стали важными вопросами для американских избирателей. И именно недовольство экономикой может повлиять на их выбор при голосовании за новый состав Конгресса США. Об этом пишет Fox News.

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