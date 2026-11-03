Федеральный апелляционный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить обращения к штатам с требованием отсеивать бюллетени, которые, по подозрениям федеральных властей, могли быть поданы негражданами. Решение приняла Апелляционная комиссия девятого округа со счётом 6 против 5. В то же время суд не обязал штаты выполнять эти просьбы и не подтвердил, что среди избирателей действительно были неграждане.

В США федеральная администрация Дональда Трампа получила возможность вновь обращаться к избирательным органам штатов с просьбой откладывать бюллетени, которые могут быть поданы людьми без американского гражданства. Такое решение во вторник принял Апелляционный суд девятого округа США. Об этом сообщает издание SCOTUS Wire.

За решение проголосовали шесть судей, пятеро выступили против. Постановление отменило предыдущие ограничения, которые мешали администрации продолжать эту практику. Теперь федеральные чиновники могут вновь просить избирательные комиссии штатов отделять бюллетени, которые они считают потенциально незаконными. Кроме того, представители администрации могут предупреждать местных чиновников, что умышленный подсчет таких голосов якобы может привести к федеральному уголовному преследованию.

Однако есть важный нюанс: штаты не обязаны выполнять эти просьбы. Окончательное решение остается за местными избирательными органами. Также само постановление не доказывает, что конкретные бюллетени действительно принадлежат лицам, не имеющим гражданства США.

Суд вынес три решения за 12 часов

Это дело сопровождалось быстрой сменой судебных решений. В течение примерно 12 часов апелляционный суд вынес три отдельных постановления, касающихся ограничений, ранее введенных судьей нижестоящей инстанции. Из-за этого позиция суда несколько раз менялась. Помимо вопроса об избирательных бюллетенях, апелляционная комиссия приостановила требования к администрации Трампа раскрывать определенную информацию об ордерах на обыск и вызовах в большое жюри присяжных. Они касаются расследований в отношении лиц, подозреваемых в отсутствии права голоса.

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Пятеро судей выступили против

Пятеро судей не согласились с решением большинства. Главный судья девятого округа Мэри Мургия, назначенная еще президентом Бараком Обамой, предупредила о риске противоречивых требований к сотрудникам избирательных комиссий. По её словам, угрозы федерального уголовного преследования могут поставить местных чиновников в сложное положение. Они рискуют оказаться между требованиями федеральных властей и правилами, действующими в их штатах.

Другая судья, Рупали Десаи, назначенная президентом Джо Байденом, обратила внимание на возможную путаницу и риск лишения избирателей права голоса. В частности, ошибочные подозрения относительно статуса человека могут привести к тому, что его бюллетень не будет учтен. В то же время судьи Эрик Миллер и Марк Беннетт, назначенные Дональдом Трампом, признали, что юридическое толкование Министерства юстиции может быть необоснованным. Однако они подчеркнули: суды, как правило, не могут запрещать ведомству высказывать собственное толкование уголовного законодательства.

Что меняет это решение

Постановление апелляционного суда не означает, что бюллетени неграждан уже выявлены или что их автоматически исключат из подсчета. Оно лишь позволяет федеральным чиновникам вновь обращаться к штатам с соответствующими требованиями и предупреждениями. При этом избирательные органы штатов сами будут решать, реагировать ли на такие обращения. Суд также не установил, что люди, чьи бюллетени могут попасть под проверку, действительно не имеют права голосовать.

Таким образом, решение открывает администрации Трампа путь к возобновлению этой практики, но не дает ей полномочий самостоятельно обязывать штаты откладывать бюллетени. В то же время критики постановления опасаются, что сама угроза уголовного преследования может оказать давление на местных сотрудников избирательных комиссий и поставить под угрозу голоса законных избирателей. Об этом пишет Fox News.

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