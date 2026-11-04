В США на промежуточных выборах в Конгресс отмечается высокая активность избирателей. Более 50 миллионов американцев проголосовали еще до дня выборов, а в ряде ключевых штатов избирательные участки во вторник также принимали значительно больше людей, чем во время предыдущих промежуточных выборов. В то же время пока сложно сказать, дает ли такая явка преимущество демократам или республиканцам.

Высокая активность американцев в ходе избирательной кампании не снизилась и в день голосования. Во вторник, 3 ноября, миллионы людей пришли на избирательные участки, чтобы избрать новый состав Конгресса и представителей местной власти. Еще до дня выборов свои голоса отдали более 50 миллионов американцев. Это больше, чем за аналогичный период перед промежуточными выборами четыре года назад. Особенно заметной была досрочная активность почти во всех штатах, где проходят конкурентные гонки в Сенат.

Приблизится ли общая явка к рекордным показателям предыдущих избирательных циклов, станет ясно только после закрытия участков по всей стране. Наибольшее количество голосов на промежуточных выборах было зафиксировано в 2018 году — тогда проголосовали более 120 миллионов американцев. В 2022 году показатель был немного ниже — около 112 миллионов.

В то же время рост числа досрочных голосов меняет саму картину избирательной активности. Все больше американцев голосуют по почте или приходят на участки до официального дня выборов. Из-за этого сравнивать только количество людей, проголосовавших во вторник, с предыдущими годами становится сложнее.

В ключевых штатах избиратели активнее приходят на избирательные участки

Особенно высокую активность в день голосования зафиксировали в штатах, где голоса, отданные непосредственно в день выборов, традиционно составляют значительную часть общего результата. Например, в Огайо крупные округа Франклин и Гамильтон демонстрировали заметно более высокую активность, чем во время промежуточных выборов 2022 года. Количество голосов там приближалось к показателям президентских выборов 2024 года. В то же время президентские кампании обычно привлекают значительно больше избирателей, чем промежуточные.

В Джорджии госсекретарь штата Брэд Раффенспергер сообщил на пресс-конференции во вторник, что к концу дня количество голосов, отданных непосредственно на участках, может достичь примерно 1,4 миллиона. Это чуть больше, чем два года назад, и примерно соответствует уровню промежуточных выборов 2022 года.

Высокую активность ожидали и в Техасе. Там сенатская кампания стала одной из самых дорогих в стране, а борьба кандидатов привлекла значительное внимание избирателей. В округе Харрис, одном из самых густонаселенных в штате, по состоянию на 15:00 по восточному времени проголосовали около 180 тысяч человек. Это несколько меньше, чем могли ожидать организаторы кампаний, но не слишком отличается от показателя президентских выборов 2024 года. Тогда к этому же времени на избирательные участки пришли примерно 200 тысяч избирателей. Если темпы голосования сохранятся, общее количество голосов в Техасе может превысить 10 миллионов. Это было бы больше, чем во время двух предыдущих промежуточных выборов.

Республиканцы лидируют в отдельных штатах

Несмотря на высокую явку в целом, в некоторых штатах республиканцы опережали демократов по количеству избирателей, пришедших на участки именно в день голосования. Наиболее заметной эта разница была во Флориде. По состоянию на вторник республиканцы голосовали там почти вдвое чаще, чем демократы. Их преимущество было больше, чем во время выборов два года назад.

В Неваде зарегистрированные республиканцы опережали демократов на 12 процентных пунктов. Это также больший разрыв, чем преимущество республиканцев в день голосования 2024 года. Однако эти цифры не обязательно означают, что республиканцы в целом пользуются большей поддержкой. И во Флориде, и в Неваде доля зарегистрированных республиканцев среди проголосовавших досрочно в этом году была меньше, чем в 2024 году. При этом значительная часть избирателей в обоих штатах традиционно отдает голоса ещё до официального дня выборов.

Поэтому преимущество одной партии среди тех, кто пришел на избирательные участки во вторник, может быть связано с тем, что её сторонники менее активно голосовали досрочно. Сами по себе эти данные не показывают, за кого проголосовали избиратели, и не дают полной картины поддержки кандидатов.

Почему высокую явку сложно трактовать как преимущество одной партии

Аналитики предостерегают от поспешных выводов на основе промежуточных показателей. Количество бюллетеней, которые уже успели отдать избиратели, помогает оценить общую активность, но не показывает, за кого именно они голосуют. К тому же прямое сравнение явки в день выборов с 2022 годом не всегда корректно. В 2024 году в некоторых штатах, в частности в Джорджии, Флориде и Техасе, резко возросла популярность досрочного голосования. Из-за этого количество людей, приходивших на участки непосредственно в день выборов, тогда уменьшилось.

Таким образом, если в этом году на участках в день выборов фиксируется больше людей, чем в 2022-м, это ещё не означает, что общая явка растёт такими же темпами. Для полной картины нужно учесть и досрочные голоса. Пока что главный вывод заключается в том, что американцы активно участвуют в выборах, а конкуренция в ключевых штатах остается высокой. Превратится ли эта активность в преимущество демократов или республиканцев, станет ясно после подсчета голосов. Об этом пишет The New York Times.

В двух штатах, которые на президентских выборах 2024 года уверенно поддержали Дональда Трампа, демократы неожиданно вышли вперед в борьбе за места в Сенате. Опросы в Огайо и Канзасе показывают небольшое преимущество кандидатов от Демократической партии. Однако разница между соперниками зачастую настолько мала, что обе гонки перед днём голосования считаются фактически равными.

Федеральный апелляционный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить обращения к штатам с требованием отделять бюллетени, которые, по подозрениям федеральных властей, могли быть поданы негражданами. Решение приняла Апелляционная комиссия девятого округа со счётом 6 против 5. В то же время суд не обязал штаты выполнять эти просьбы и не подтвердил, что среди избирателей действительно были неграждане.

Одной из важнейших гонок на промежуточных выборах в США стала борьба за место в Сенате от штата Огайо. На неё обратили внимание не только из-за противостояния кандидатов, но и из-за масштабного вмешательства криптоиндустрии. Главный криптовалютный суперкомитет Fairshake потратил около 46 миллионов долларов, чтобы не допустить победы демократа Шеррода Брауна.

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