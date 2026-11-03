В штате Джорджия, США, избирателей предупредили о мошеннических SMS-сообщениях с ложной информацией об изменении мест голосования. Такие сообщения получили некоторые жители округа Фултон, самого густонаселенного в штате. Местные власти подчеркнули, что не рассылали этих сообщений, и призвали людей самостоятельно проверять адрес своего избирательного участка.

О поддельных сообщениях стало известно в день промежуточных выборов в Конгресс США. Некоторые жители округа Фултон начали получать SMS, в которых якобы говорилось о переносе их избирательных участков. Местные власти отреагировали на ситуацию и опубликовали предупреждение в социальных сетях. Представители округа пояснили, что эти сообщения не имеют к ним никакого отношения. «Эти текстовые сообщения не отправлялись округом Фултон», — подчеркнули в администрации.

Избирателей призвали не доверять непроверенной информации и не менять свои планы относительно голосования только из-за полученного SMS. Чтобы узнать, где именно находится их избирательный участок, жителям рекомендовали воспользоваться официальной страницей штата Джорджия My Voter или позвонить по номеру 404-612-7020.

Предупреждение появилось после сообщений о проблемах во Флориде

Ситуация в Джорджии привлекла внимание на фоне других проблем с проведением голосования в США. Ранее во Флориде сообщали о переносе почти двух десятков избирательных участков из-за наводнений.

Однако в случае с округом Фултон речь шла не об официальном изменении мест голосования, а именно о ложных SMS, которые могли ввести избирателей в заблуждение. Власти не сообщили, кто стоит за их рассылкой и сколько людей получили такие сообщения. Представитель округа Фултон на момент публикации материала не предоставил дополнительных комментариев по поводу инцидента.

Местные власти призывают избирателей внимательно относиться к информации о голосовании и проверять её только через официальные источники. Это особенно важно в день выборов, когда ложные сообщения об адресе участка могут помешать людям реализовать своё право голоса. Об этом пишет CNN.

В Калифорнии избирателям предстоит решить судьбу нового налога на миллиардеров. Инициатива предусматривает единовременный сбор в размере 5% с владельцев активов на сумму свыше миллиарда долларов. Сторонники рассчитывают получить около 100 миллиардов долларов на финансирование здравоохранения, образования и продовольственной помощи, однако критики предупреждают, что из-за нового налога штат может потерять состоятельных жителей и часть будущих доходов.

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В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

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