В двух штатах, которые на президентских выборах 2024 года уверенно поддержали Дональда Трампа, демократы неожиданно вышли вперед в борьбе за места в Сенате. Опросы в Огайо и Канзасе показывают небольшое преимущество кандидатов от Демократической партии. Однако разница между соперниками зачастую настолько мала, что обе гонки перед днём голосования считаются фактически равными.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США особое внимание приковано к сенатским гонкам в Огайо и Канзасе. В этих штатах, которые традиционно считаются республиканскими, кандидаты от Демократической партии имеют небольшое преимущество в большинстве последних опросов.

В то же время говорить об уверенной победе демократов пока рано. Разрыв между кандидатами во многих опросах находится в пределах статистической погрешности. Поэтому результаты голосования могут существенно отличаться от прогнозов.

Огайо — Браун опережает Гастеда

В Огайо демократ Шеррод Браун пытается вернуться в Сенат, где работал с 2007 по 2025 год. Его соперник — республиканец Джон Гастед, который в настоящее время занимает пост сенатора.

По последним опросам, Браун имеет небольшое преимущество. Исследование The New York Times и Сиенского университета, проведенное с 26 октября по 1 ноября среди 717 вероятных избирателей, показало 49% поддержки Брауна против 44% у Гастеда. То есть разница составляет пять процентных пунктов, хотя в итоге издание оценило преимущество демократа в шесть пунктов. Другие опросы также фиксировали лидерство Брауна:

Survey 160 — 50% у Брауна против 46% у Гастеда. Опрос проводился с 27 октября по 1 ноября среди 1122 потенциальных избирателей.

AtlasIntel — 51% против 44%. Исследование охватило 1801 респондента и длилось с 28 октября по 1 ноября.

Research Co. — 45% у Брауна и 44% у Гастеда. Опрос проводился с 30 октября по 1 ноября среди 450 избирателей.

Впрочем, не все социологические исследования показывают преимущество демократа. Опрос Emerson College и Poll Vault, проведенный 31 октября — 1 ноября, дал Гастеду 48%, а Брауну — 46%. Еще 4% поддержали кандидата Редпата, а 2% — Леви.

Есть и другая причина с осторожностью относиться к прогнозам в пользу Брауна. Во время двух предыдущих сенатских кампаний его поддержку в опросах оценивали выше, чем оказалось по результатам голосования. В 2024 году погрешность составляла примерно два процентных пункта, а в 2018-м — около пяти. Поэтому даже заметное лидерство в отдельных опросах ещё не гарантирует Брауну победы.

Канзас — демократ догнал действующего сенатора

Еще более интересная ситуация сложилась в Канзасе. Здесь демократ Адам Гамильтон, пастор крупной протестантской церкви, сумел укрепить свои позиции в борьбе с действующим сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом. В начале кампании Маршалл опережал соперника. Однако с сентября большинство обнародованных опросов показывали преимущество Гамильтона или примерно равную поддержку обоих кандидатов. Исключением стало исследование InsiderAdvantage, которое зафиксировало преимущество Маршалла всего в один процентный пункт.

После длительного перерыва без качественных социологических исследований в штате в конце октября были обнародованы сразу пять опросов. Все они показали, что Гамильтон опережает республиканца, хотя размер преимущества различался.

В частности, опрос CNN и SSRS дал демократу преимущество в четыре процентных пункта, Emerson College — в два, а итоговое исследование The New York Times и Сиенского университета — в пять. Другие результаты также свидетельствовали о лидерстве Гамильтона:

Survey 160 — 50% у Гамильтона против 44% у Маршалла. Опрос проводился с 27 октября по 1 ноября среди 1267 вероятных избирателей.

AtlasIntel — 52% против 45%. Исследование охватило 2038 респондентов и длилось с 28 октября по 1 ноября.

YouGov — 50% против 49%. Опрос проводился с 26 по 29 октября среди 2086 избирателей.

Emerson College — 50% у Гамильтона и 47% у Маршалла. Еще 3% поддержали кандидата Грэма.

Особое внимание привлек опрос The Washington Post, который показал преимущество Гамильтона сразу в девять процентных пунктов. Однако само издание призвало осторожно относиться к такому результату.

Причина — разная активность сторонников двух партий во время опроса. Демократы значительно охотнее отвечали на вопросы социологов, чем республиканцы. Это может свидетельствовать о большей мотивации демократов прийти на выборы. Но есть и другое объяснение: республиканских избирателей стало сложнее привлекать к опросам, из-за чего поддержку демократов могли оценить завышенно.

Почему эти выборы важны

И в Огайо, и в Канзасе Дональд Трамп уверенно победил на президентских выборах 2024 года — в обоих штатах его преимущество составляло более 10 процентных пунктов. Поэтому лидерство демократов в опросах по выборам в Сенат стало одним из неожиданных моментов нынешней кампании. Однако результаты социологических исследований не дают оснований говорить о гарантированной победе какого-либо из кандидатов. По мнению авторов анализа The New York Times, с учетом возможных погрешностей опросов в ходе промежуточных выборов обе гонки остаются фактически равными.

Именно поэтому результаты голосования в этих штатах могут стать важным показателем настроений американцев. Они покажут, действительно ли демократы смогли укрепить свои позиции в регионах, где республиканцы традиционно пользуются сильной поддержкой, и насколько точными оказались предвыборные прогнозы. Об этом пишет Fox News.

Федеральный апелляционный суд США разрешил администрации Дональда Трампа возобновить обращения к штатам с требованием отделять бюллетени, которые, по подозрениям федеральных властей, могли быть поданы негражданами. Решение приняла Апелляционная комиссия девятого округа со счётом 6 против 5. В то же время суд не обязал штаты выполнять эти просьбы и не подтвердил, что среди избирателей действительно были неграждане.

Одной из важнейших гонок на промежуточных выборах в США стала борьба за место в Сенате от штата Огайо. На неё обратили внимание не только из-за противостояния кандидатов, но и из-за масштабного вмешательства криптоиндустрии. Главный криптовалютный суперкомитет Fairshake потратил около 46 миллионов долларов, чтобы не допустить победы демократа Шеррода Брауна.

Национальное руководство Республиканской партии срочно включилось в борьбу за место в Сенате от Луизианы. В штате, традиционно поддерживающем республиканцев, кандидат от партии Джулия Летлоу столкнулась с жесткой конкуренцией, поэтому на ее поддержку были направлены дополнительные средства. К агитации также присоединился президент США Дональд Трамп.

Читай нас в