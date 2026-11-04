Выборы в США-2026: демократы получили контроль над Конгрессом, Трамп признал поражение

Демократическая партия США одержала значительные победы на промежуточных выборах 3 ноября, укрепив свои позиции в обеих палатах Конгресса. Результаты голосования стали серьёзным ударом для президента Дональда Трампа на фоне недовольства избирателей экономической ситуацией и войной с Ираном.

По всей стране кандидаты от Демократической партии одержали победы даже в традиционных оплотах республиканцев. По предварительным прогнозам, демократы получат как минимум семь мест в Сенате, а также одержат победу в ряде округов Палаты представителей, которые республиканцы уверенно выиграли в 2024 году.

Несколько американских СМИ прогнозируют победу демократов в Палате представителей. В то же время Decision Desk HQ предсказывает, что партия получит контроль и над Сенатом.

Результаты голосования могут стать первым серьёзным ограничением власти Дональда Трампа в Вашингтоне после его возвращения в Белый дом. Демократы воспользовались недовольством избирателей из-за роста стоимости жизни и экономических проблем.

Как отмечает Bloomberg, «новый Конгресс, несомненно, будет расследовать деятельность Трампа, его администрации и бизнеса, а также затормозит его законодательную повестку дня».

Во время предвыборной кампании республиканские кандидаты пытались дистанцироваться от президента, рейтинг одобрения которого за несколько недель до голосования упал до рекордно низких показателей. В то же время Трамп призвал сторонников голосовать так, как будто он сам баллотируется.

По прогнозам, демократы получат места в Сенате в штатах Мэн, Канзас, Техас, Южная Каролина, Северная Каролина, Айова и Огайо. Для получения контроля над этой палатой им необходимо было завоевать ещё четыре места. На момент сообщения результатов голосования в Мичигане, где демократы защищают своё место, результаты ещё не объявили.

В борьбе за Палату представителей демократы победили в Индиане, Айове, Вирджинии, Техасе, Небраске, Нью-Джерси, Пенсильвании и других штатах.

По оценкам NBC News, демократы могут получить 255 мест в Палате представителей, тогда как республиканцы — 180.

О масштабах потерь республиканцев свидетельствует и прогнозируемое поражение главы предвыборного штаба партии в Палате представителей Ричарда Хадсона, который, по оценкам NBC News, должен был потерять свое место в Северной Каролине.

В Техасе демократ Джеймс Таларико, по прогнозам, победит республиканца Кена Пакстона в напряженной борьбе за место в Сенате. Это может сделать его первым демократом примерно за три десятилетия, выигравшим выборы на уровне штата.

Associated Press также прогнозирует победу Адама Гамильтона в Канзасе. Если результат подтвердится, это станет первым случаем с 1932 года, когда демократ получит место в Сенате от этого штата.

Еще одну победу демократы одержали в традиционно республиканской Южной Каролине. Энни Эндрюс победила Дарлин Грэм — сестру покойного сенатора Линдси Грэма.

Смена контроля над Палатой представителей, которая вступит в силу 3 января, лишит Дональда Трампа возможности принимать законопроекты только при поддержке республиканцев. В то же время, как отмечает Bloomberg, это не обязательно будет означать значительно более активную законодательную работу.

Президент и в дальнейшем сможет использовать исполнительные полномочия в сферах торговли, внешней политики и иммиграции.

В интервью Fox News после объявления результатов Трамп заявил, что рост цен, вызванный войной с Ираном, «частично» стал причиной поражения республиканцев. В то же время он защитил решение начать конфликт и сообщил, что не планирует менять состав своего кабинета.

«Поздравляю демократов. Они хорошо поработали. Они ждали этого 11 лет и наконец-то добились своего. Но я не считаю это ударом по мне», — сказал Трамп.

Президент США следил за результатами голосования вместе с членами кабинета и советниками в Восточном зале Белого дома. Он также заявил, что «примет» итоги выборов.

В то же время Bloomberg отмечает, что перед голосованием Трамп бездоказательно поднимал вопрос о возможности масштабных фальсификаций.

Результаты выборов и перспектива политического противостояния в Вашингтоне привели к падению фьючерсов на индекс S&P 500 на 1,4%. Инвесторы начали отказываться от рискованных активов из-за неопределенности в отношении дальнейшей политики американских властей.

Акции также снизились на фоне опасений, что усиление влияния демократов в Конгрессе приведет к более тщательному регулированию быстрорастущих отраслей, в частности предприятий, связанных с развитием искусственного интеллекта.

В то же время казначейские облигации США получили поддержку благодаря ожиданиям, что политический тупик может ограничить принятие дополнительных бюджетных расходов. Снижение доходности облигаций также усилило давление на американский доллар.

Несмотря на значительное преимущество республиканцев в финансировании кампаний, демократы смогли завоевать поддержку избирателей. На результатах также сказались попытки изменить границы избирательных округов в нескольких штатах, возглавляемых республиканцами, чтобы укрепить позиции кандидатов от этой партии.

Демократы прибегли к аналогичным шагам, однако, по оценке Bloomberg, итоговая конфигурация избирательных округов всё же оказалась более выгодной для республиканцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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