Выборы в США-2026: Детройт рассчитывает на рекордную явку на промежуточных выборах — CNN

В Детройте все 156 избирательных участков открылись без задержек и проблем. Городские власти ожидают, что проголосовать придут около 45% избирателей. Если прогноз оправдается, это станет рекордной явкой для промежуточных выборов в городе, а основную часть результатов планируют подсчитать уже к 23:00.

Об успешном начале голосования сообщила городской секретарь Детройта Дженис Уинфри во время брифинга. По её словам, все 156 избирательных участков начали работу утром. Никаких проблем с открытием пунктов для голосования не возникло.

Уинфри также рассказала, что город рассчитывает на явку на уровне 45%. Для Детройта это может стать самым высоким показателем именно на промежуточных выборах в Конгресс. Таким образом, голосование в этом году может установить новый рекорд активности избирателей в городе.

За ходом выборов следят представители Минюста

В Детройте также работают 26 наблюдателей от Министерства юстиции США. Они объединены в пары и находятся на отдельных избирательных участках в разных частях города. Кроме того, за процессом следят представители Конгресса, однако их точное количество во время брифинга не назвали.

По словам Уинфри, на этот раз наблюдателей немного больше, чем во время предыдущих выборов. В то же время их присутствие не создало никаких трудностей. На момент брифинга сообщений о проблемах на участках не поступало.

Когда объявят результаты

В городском департаменте выборов уже озвучили предварительный график подсчета голосов. Операционный директор ведомства Дэниел Бакстер сообщил, что к 23:00 по местному времени ожидают получить основную часть результатов — примерно 90–95 % всех голосов.

Бакстер назвал этот объем «львиной долей» голосов, отданных в Детройте. То есть уже поздно вечером город может получить почти полную картину того, как проголосовали его жители. Однако на этом подсчет не закончится. После 20:00 избирательные комиссии продолжат обрабатывать бюллетени для голосования по почте, которые избиратели успеют вернуть к установленному времени. Именно эти голоса останутся среди тех, которые нужно будет учесть после появления основных результатов.

Полностью завершить подсчет в Детройте планируют примерно к 04:00 утра. Таким образом, основные цифры ожидают увидеть еще вечером, а окончательные итоги голосования — уже ночью. Об этом пишет CNN.

В штате Флорида из-за масштабных подтоплений изменили места голосования в семи округах. Избирателей направляют на временные участки, чтобы они могли проголосовать на промежуточных выборах в Конгресс США. Разрешение на перенос избирательных участков дал губернатор штата Рон ДеСантис, объявив чрезвычайное положение в нескольких районах.

Демократы в США рассчитывают вернуть себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов. В то же время в партии опасаются, что республиканцы и президент Дональд Трамп могут попытаться повлиять на результат в последние часы перед завершением голосования. Председатель предвыборного комитета демократов Сьюзан ДелБене назвала восемь избирательных округов, за которыми партия следит особенно внимательно.

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