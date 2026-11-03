Исследователи выявили сети фейковых аккаунтов, которые пытались влиять на обсуждение кандидатов во время промежуточных выборов в США. Такие профили активно распространяли посты и комментарии о предвыборной гонке в пяти штатах — Джорджии, Канзасе, Мэне, Мичигане и Огайо. По оценкам исследователей, примерно каждый девятый пост о шести избирательных кампаниях мог быть связан с неаутентичными аккаунтами.

Об обнаруженных сетях сообщила компания Cyabra, специализирующаяся на мониторинге социальных сетей. Ее исследователи проанализировали активность пользователей с 31 августа по 19 октября. Они обнаружили признаки скоординированной деятельности фейковых профилей в рамках нескольких важных избирательных гонок. Исследование охватило шесть кампаний в Джорджии, Канзасе, Мэне, Мичигане и Огайо. Специалисты проверили обсуждения в Facebook, Instagram, TikTok и X. Всего они проанализировали около 274 тысяч постов и 168 тысяч аккаунтов.

По подсчетам Cyabra, примерно каждый девятый пост о каждой из исследуемых избирательных гонок имел признаки неаутентичной активности. Среди всех проверенных профилей около 19,3 тысячи исследователи отнесли к фейковым или скоординированным аккаунтам.

Боты атаковали кандидатов обеих партий

В гонке за посты губернаторов Джорджии и Огайо, а также во время борьбы за места в Сенате от Канзаса и Мэна фейковые аккаунты распространяли негативные сообщения о кандидатах как от Республиканской, так и от Демократической партии. Особенно заметной такая активность была в Джорджии. Там боты оставляли каждый четвертый комментарий к постам в X кандидатов в губернаторы — республиканца Рика Джексона и демократки Кейши Лэнс Боттомс. Джексон — миллиардер и предприниматель, а Боттомс ранее занимала пост мэра Атланты.

Исследователи обратили внимание не только на количество сообщений, но и на то, как именно они появлялись. По словам вице-президента Cyabra Кита Э. Ноубла, настоящие пользователи тоже могут автоматизировать свои аккаунты или очень активно писать на определенные темы. Но они не пытаются скрыть свою личность.

Зато фейковые профили часто создают впечатление, будто за ними стоят обычные местные жители. Чтобы выявить такие сети, компания использует инструменты искусственного интеллекта и анализирует сотни признаков возможной координации. Среди них — одновременное появление большого количества постов, активность вокруг дебатов и других важных событий, массовое комментирование новостей, дата создания аккаунтов и повторение одинаковых тезисов в разных профилях.

Один аккаунт опубликовал почти 11 тысяч постов

Отдельный пример исследователи привели из Канзаса, где за место в Сенате соревнуются демократ Адам Гамильтон и действующий сенатор-республиканец Роджер Маршалл. Гамильтон возглавляет крупнейшую церковь штата. В ходе этой предвыборной кампании Cyabra обнаружила профиль, которого до апреля не существовало. После создания он опубликовал почти 11 тысяч постов. Иногда аккаунт делал до 50 публикаций в день, причем часто в одно и то же время.

По мнению Ноубла, за такими кампаниями могут стоять не только автоматизированные программы. Часть фейковых профилей ведут реальные люди, которые выдают себя за других и пытаются создать иллюзию поддержки определенной позиции. «Эта история гораздо шире, чем просто искусственный интеллект или автоматизированные модели. Существуют так называемые фальшивые личности — управляемые профили, за которыми скрываются люди, выдающие себя за ваших соседей. За этой неаутентичной активностью стоят реальные люди, преследующие свои собственные цели», — пояснил он.

Насколько боты могут повлиять на выборы

В то же время исследователи не установили, откуда именно происходят эти сети и повлияли ли они на ход избирательных кампаний. Нет и подтверждений того, что такая активность изменила решения избирателей или результаты голосования. В Cyabra отметили, что настоящие пользователи по-прежнему получали 99,8% всех просмотров в социальной сети X. То есть, несмотря на заметную активность фейковых профилей, основная часть аудитории платформы взаимодействовала с реальными аккаунтами.

Однако проблема не ограничивается пятью штатами. Другие исследователи также обнаруживали признаки манипуляций с помощью ботов в Калифорнии, Техасе и других регионах. По словам Ноубла, ложные сообщения постепенно создают искажённую картину того, что на самом деле думают избиратели. Они засоряют информационное пространство, усугубляют путаницу и могут подпитывать общественное недовольство.

Распространение доступных инструментов искусственного интеллекта, по мнению эксперта, только упростит запуск таких кампаний. Теперь создавать фальшивые профили, готовить для них посты и распространять одинаковые сообщения можно значительно быстрее. «У системы еще не сформировались защитные механизмы против этого явления. Нам нужен другой подход к защите, который придется развивать в эту новую эпоху. Такие кампании с неаутентичными сообщениями, похоже, станут постоянной частью избирательных процессов», — подчеркнул Ноубл.

Таким образом, исследование указывает на новую проблему для избирательных кампаний в США: фейковые аккаунты могут не только распространять отдельные ложные сообщения, но и массово создавать впечатление, что определенная позиция пользуется гораздо большей поддержкой, чем на самом деле. В то же время пока нет данных, подтверждающих, что выявленные сети повлияли на результаты нынешних выборов. Об этом пишет The New York Times.

В Детройте все 156 избирательных участков открылись без задержек и проблем. Городские власти ожидают, что проголосовать придут около 45% избирателей. Если прогноз оправдается, это станет рекордной явкой для промежуточных выборов в городе, а основную часть результатов планируют подсчитать уже к 23:00.

Накануне промежуточных выборов в США OpenAI, Anthropic, Google и Meta усилили меры против дезинформации, созданной с помощью искусственного интеллекта. Компании открыли специальные центры, где специалисты круглосуточно отслеживают попытки использовать их инструменты для распространения фейков, манипуляций и вмешательства в избирательный процесс. На этот раз угрозы значительно шире, чем во время президентских выборов 2024 года: речь идет не только о ложных текстах, но и о поддельных изображениях, видео и кибератаках.



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