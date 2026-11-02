Кандидат от Демократической партии на выборах в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Саед собрал 2,4 млн долларов за один день — в воскресенье, 1 ноября. Этот результат стал рекордным для его предвыборной кампании. Всплеск пожертвований произошел после того, как конгрессвумен-демократка Хейли Стивенс неожиданно поддержала его соперника-республиканца Майка Роджерса.

Предвыборный штаб Абдула Эль-Саеда сообщил о рекордном сборе средств за два дня до дня выборов. В воскресенье, 1 ноября, кандидат получил $2,4 млн пожертвований. По словам представителя его штаба, это самая большая сумма, которую кампании удалось собрать за один день с начала предвыборной борьбы. В команде Эль-Сайеда связывают такой результат с поддержкой избирателей после неожиданного решения Хейли Стивенс. Конгрессвумен от Демократической партии отказалась поддержать кандидата от своей политической силы и вместо этого публично выступила на стороне республиканца Майка Роджерса.

По данным штаба, к сбору присоединились более 65 тысяч человек. Средний размер пожертвования составил $36,74. При этом 29 602 донора впервые перечислили деньги в поддержку кампании Эль-Саеда.

В команде кандидата назвали этот результат свидетельством того, что его кампания находит отклик среди жителей Мичигана. Также там заявили, что люди таким образом выражают недовольство привычной политикой, которая, по их мнению, слишком долго не давала штату должного развития. «Этот рекордный сбор средств от обычных людей свидетельствует о поддержке, которую движение Абдулы вызвало среди жителей Мичигана, а также о неприятии политики статус-кво, которая слишком долго оставляла штат позади», — заявила пресс-секретарь кампании Коул Возняк в пресс-релизе.

Поддержка Роджерса вызвала критику среди демократов

Рекордный сбор средств состоялся после решения Хейли Стивенс поддержать Майка Роджерса. Об этом шаге стало известно накануне, и он вызвал резкую реакцию среди представителей Демократической партии. Стивенс представляет Мичиган в Палате представителей США. Её решение поддержать кандидата-республиканца стало неожиданным, ведь на выборах в Сенат Эль-Саид представляет именно демократов. Такой шаг фактически изменил расстановку сил внутри партии накануне голосования.

После этого представители Демократической партии на национальном уровне стали более активно выражать поддержку Эль-Саеду. Таким образом, решение Стивенс не только привлекло дополнительное внимание к гонке в Мичигане, но и стало поводом для мобилизации сторонников её однопартийца. Предвыборная кампания Эль-Саеда получила значительный финансовый импульс именно в последние дни перед голосованием. В то же время рекордные пожертвования сами по себе не определяют результат выборов — окончательное решение остается за избирателями. Об этом пишет CNN.

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