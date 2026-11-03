Связанные с президентом США Дональдом Трампом политические структуры потратили на промежуточные выборы 2026 года не менее 384 миллионов долларов. Около 374 миллионов из этой суммы приходится на суперкомитеты политических действий, поддерживающие Трампа и республиканцев. Еще 10,5 миллиона долларов перечислила некоммерческая организация, связанная с президентом.

Общие расходы суперкомитетов политических действий, связанных с Дональдом Трампом, на промежуточные выборы в США составляют около 374 миллионов долларов. Такую сумму получили после анализа отчетов, поданных в Федеральную избирательную комиссию США. Речь идет о так называемых суперкомитетах политических действий — Super PAC. Это организации, которые могут собирать и тратить неограниченные суммы денег на поддержку или противодействие политическим кандидатам. При этом они не имеют права напрямую координировать свои расходы с предвыборными штабами.

Наибольшие суммы структуры, связанные с Трампом, направили на несколько конкурентных гонок в Сенат США. В частности, около 38 миллионов долларов потратили на избирательную кампанию в Техасе. Еще 36 миллионов долларов пошли на поддержку кандидатов в Мичигане, а 29 миллионов — в Огайо. Однако расходы суперкомитетов — это не вся сумма, которую политическая сеть президента направила на выборы. Некоммерческая организация Securing American Greatness, связанная с Трампом, также перечислила 10,5 миллиона долларов другим суперкомитетам. Эти пожертвования зафиксированы в отчетах по состоянию на 14 октября.

Если прибавить эти средства к расходам суперкомитетов, общий объем финансирования избирательной кампании со стороны структур Трампа составляет не менее 384 миллионов долларов. Сам президент ранее называл ещё большую сумму. В прошлом месяце Трамп написал в социальной сети Truth Social, что до дня выборов потратит на поддержку кандидатов более 400 миллионов долларов. «Я потратил бы или потрачу более 400 миллионов долларов до дня выборов», — заявил он.

Таким образом, согласно отчетности, подтвержденные расходы структур, связанных с Трампом, уже превысили 380 миллионов долларов. В то же время окончательная сумма может отличаться от этой оценки, ведь приведенные данные охватывают отчеты суперкомитетов и пожертвования Securing American Greatness только по состоянию на 14 октября. Об этом пишет The New York Times.

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