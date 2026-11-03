В Калифорнии избирателям предстоит решить судьбу нового налога на миллиардеров. Инициатива предусматривает единовременный сбор в размере 5 % с владельцев активов на сумму свыше миллиарда долларов. Сторонники рассчитывают получить около 100 миллиардов долларов на финансирование здравоохранения, образования и продовольственной помощи, однако критики предупреждают, что из-за нового налога штат может потерять состоятельных жителей и часть будущих доходов.

На промежуточных выборах в США жители Калифорнии голосуют не только за политических кандидатов. Одним из важных вопросов в бюллетене стала инициатива, которая может существенно изменить налоговую политику штата и повлиять на его экономику. Речь идет о Proposition 40 — законодательном предложении, предусматривающем единовременный налог на богатство для миллиардеров. Если его поддержат избиратели, люди и трасты, чьи активы превышают один миллиард долларов, должны будут уплатить 5% от стоимости своего имущества.

Собранные средства планируется направить на государственные программы здравоохранения, государственное образование и продовольственную помощь. Сторонники инициативы считают, что это позволит привлечь значительные ресурсы для финансирования социальных нужд Калифорнии.

Какое имущество попадет под новый налог

Налог будет распространяться на различные виды активов. Среди них — доли в бизнесе, ценные бумаги, произведения искусства, предметы коллекционирования и интеллектуальная собственность. В то же время не все имущество будет подпадать под новые правила. В частности, из-под налогообложения планируется исключить недвижимость, пенсии и отдельные виды пенсионных счетов.

Уплачивать налог разрешат в течение пяти лет. То есть владельцам активов не придется перечислять всю сумму сразу — её можно будет распределить на несколько платежей. Отдельное беспокойство вызывает дата, с которой предлагают применять новые правила. Согласно проекту, налог будет иметь обратную силу и распространяться на тех, кто был резидентом Калифорнии по состоянию на 1 января 2026 года. Это означает, что переезд впоследствии не обязательно освободит человека от уплаты сбора.

Состоятельные предприниматели уже задумываются о переезде

Именно перспектива введения такого налога уже повлияла на решение некоторых известных миллиардеров. По данным Fox Business, часть состоятельных предпринимателей начала покидать Калифорнию или переносить оттуда свой бизнес. Среди тех, чьи имена упоминаются в связи с возможным переездом, — соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Oracle Ларри Эллисон и соучредитель PayPal Питер Тиль.

О возможном отъезде также заявил миллиардер Макс Левчин — соучредитель финансовой компании Affirm Holdings. В понедельник он рассказал Bloomberg, что, скорее всего, покинет Калифорнию, если избиратели поддержат новый налог.

В то же время Левчин подчеркнул, что ему нравится этот штат и он считает его очень красивым. Однако сама идея налогообложения активов вызывает у него резкое несогласие. «Я люблю Калифорнию. Считаю её прекрасной. Но мысль о том, что общество готово согласиться на фактическое изъятие активов только потому, что они очень нужны, — это, на мой взгляд, совершенно неправильно», — заявил предприниматель.

Действительно ли налог принесет штату 100 миллиардов долларов

Сторонники инициативы рассчитывают получить около 100 миллиардов долларов. По их оценкам, по состоянию на середину 2026 года общая стоимость активов миллиардеров, проживающих в Калифорнии, составляла примерно 2,3 триллиона долларов. Именно это состояние должно стать основой для расчета будущих поступлений. Сторонники налога считают, что единовременный сбор с самых богатых жителей поможет обеспечить дополнительное финансирование важных государственных программ.

Однако экономисты и противники инициативы сомневаются, что штат сможет получить ожидаемую сумму. Они обращают внимание на риск того, что миллиардеры начнут массово переезжать, переносить компании и менять место регистрации своих активов. Недавний анализ, о котором сообщает Fox Business, указывает на возможные долгосрочные потери для налоговой системы Калифорнии. По такому сценарию сокращение налоговой базы может оказаться настолько значительным, что со временем перекроет первоначальные поступления от нового сбора.

Поэтому перед избирателями встал непростой вопрос: стоит ли вводить высокий налог на доходы самых богатых ради дополнительных средств на социальные программы, если это может заставить часть крупного бизнеса и состоятельных жителей покинуть штат. Результат голосования определит, станет ли Калифорния одним из примеров такого налогообложения или откажется от этой идеи из-за рисков для собственной экономики. Об этом пишет Fox News.

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