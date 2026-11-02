Накануне промежуточных выборов в США местные власти готовят сотрудников избирательных участков к возможному вмешательству федеральных агентов, в частности сотрудников миграционной службы ICE. В штатах отрабатывают действия на случай появления вооруженных силовиков, попыток изъять бюллетени или избирательное оборудование. Особое беспокойство вызывает присутствие наблюдателей Министерства юстиции США, полномочия которых местные власти пытаются четко ограничить.

В различных штатах США избирательные комиссии проводят обучение для сотрудников избирательных участков и координируют действия с местной полицией. Они готовятся к ситуациям, когда на избирательные участки могут прибыть сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) или другие федеральные агенты. В штате Висконсин избирательная комиссия рекомендовала руководителям участков сообщать муниципальным служащим о появлении федеральных агентов, проверять их удостоверения и ордера, а также фиксировать все контакты с ними. Кроме того, по возможности агентов рекомендуют оставлять за пределами избирательных участков.

Подобные инструкции ввели и в округе Чероки в штате Джорджия. Там избирательными вопросами руководит представитель Республиканской партии. Дополнительное обучение для сотрудников участков организовали после того, как избирательный совет штата, где большинство поддерживает Трампа, обратился к администрации с просьбой расследовать работу избирательных систем Джорджии.

В округе Арлингтон в штате Вирджиния местные власти даже подали иск, чтобы не допустить вооруженных федеральных агентов на избирательные участки. В Аризоне правозащитная организация LUCHA обучила наблюдателей следить за возможным появлением сотрудников миграционной службы. В Миннесоте чиновники уже несколько месяцев убеждают избирателей, что на участках безопасно, а местные власти готовы реагировать, если там появятся агенты ICE. Эти меры были усилены после масштабной миграционной операции в Миннеаполисе в начале года.

Штаты готовятся к возможному изъятию бюллетеней

Отдельный сценарий, который отрабатывают местные чиновники, — появление федеральных агентов с требованием изъять бюллетени или избирательное оборудование. В округе Боулдер в штате Колорадо для сотрудников избирательных органов провели обучение. Им объясняли, как выглядят федеральные ордера и как проверять законность требований агентов. Также чиновникам рекомендовали заранее согласовать порядок действий с юридическим отделом округа.

В других округах Колорадо сосредоточились на документации. Там усиливают учет и контроль за перемещением бюллетеней, чтобы в случае их изъятия можно было точно установить, что именно забрали и куда передали. «Думаю, для почти всех это новая территория. Поэтому мы дали рекомендации, чтобы сотрудники всегда действовали в соответствии с законом», — рассказала CNN секретарь округа Боулдер Молли Фицпатрик.

В штате Джорджия опасения связаны с событиями января, когда ФБР провело обыск в избирательном центре округа Фултон. Тогда агенты изъяли сотни коробок с бюллетенями и документами, касающимися президентских выборов 2020 года. Председатель совета округа Робб Питтс заявил, что до сих пор не знает, где находятся изъятые материалы, и пытается добиться их возвращения. Он опасается, что подобная ситуация может повториться непосредственно в день голосования. «Худший из возможных сценариев: в день выборов, ещё до подсчёта голосов, они приходят, изымают бюллетени и увозят их. Что нам тогда делать? Люди говорят, что это невозможно. Но я понял, что с этой администрацией невозможное всегда может стать возможным. Впрочем, мы готовы», — сказал Питтс CNN.

Минюст США направляет более тысячи наблюдателей

Еще один источник напряженности — решение Министерства юстиции США направить более тысячи наблюдателей во все 50 штатов. Это федеральные юристы, а не правоохранители. Их полномочия ограничены: они должны следить за избирательным процессом и фиксировать возможные нарушения для последующих проверок или судебных разбирательств. Однако местные избирательные чиновники опасаются, что Министерство юстиции, которое претерпело изменения при президентстве Трампа, может попытаться выйти за пределы этих полномочий.

Некоторые штаты уже ограничили доступ федеральных наблюдателей непосредственно на избирательные участки. Среди них — Миннесота и Вайоминг. В Вайоминге представители Республиканской партии обвинили двух наблюдателей в превышении полномочий во время праймериз в августе. По их словам, те пытались расспрашивать избирателей и сотрудников участков, а также осматривать избирательные машины.

Колорадо предложило федеральным наблюдателям доступ на участки при определенных условиях. В частности, их должен был сопровождать представитель аппарата государственного секретаря штата. Министерство юстиции отказалось от такого предложения и решило оставить своих представителей за пределами участков. В Миннесоте выбрали другой подход: штат направляет собственных наблюдателей, чтобы те следили за работой федеральных коллег. Фактически местные власти решили контролировать тех, кто должен наблюдать за выборами.

Чиновники сомневаются в целях федерального надзора

В администрации США заявляют, что наблюдатели Министерства юстиции не будут мешать голосованию. Там подчеркивают, что такие представители давно участвуют в наблюдении за выборами в стране. Их задача — фиксировать возможные проблемы, которые впоследствии могут стать основанием для проверок или обжалования результатов. Однако не все местные чиновники доверяют такому объяснению. Секретарь округа Ингем в штате Мичиган Барб Байрам рассказала CNN, что работает на этой должности с 2013 года, но до этого года никогда не видела федеральных наблюдателей в своём округе.

Во время праймериз в августе их присутствие вызвало у неё подозрения. По словам Байрам, Министерство юстиции объясняло необходимость наблюдения якобы длинными очередями и нарушениями во время голосования в округе. Однако эти утверждения, как отметила чиновница, не соответствовали действительности. «Они не увидели ничего необычного. Так зачем же они возвращаются? Думаю, они возвращаются, чтобы ещё больше поставить под сомнение честность наших выборов», — заявила Байрам.

Таким образом, в штатах готовятся к различным сценариям — от появления агентов ICE на участках до возможного изъятия бюллетеней и споров относительно полномочий федеральных наблюдателей. Местные власти подчеркивают, что хотят обеспечить беспрепятственное голосование и сохранить контроль над избирательными материалами и подсчетом голосов. Об этом пишет CNN.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США местные власти готовятся не только к обычным организационным проблемам, но и к возможному вмешательству федерального правительства. Чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа и его союзники могут попытаться повлиять на голосование, подсчет бюллетеней или объявление результатов.

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