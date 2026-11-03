В штате Мэн неизвестные во второй раз примерно за месяц повредили офис сенатора-республиканки Сьюзан Коллинз. На этот раз на тротуаре возле здания красной краской написали: «Кровь на её руках». В команде сенаторши считают, что таким образом пытаются запугать её и сотрудников на фоне напряжённой предвыборной борьбы.

Инцидент произошел вечером накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Офис Коллинз расположен в городе Биддефорд, недалеко от Портленда. О повреждении сообщили помощники сенаторши, а её пресс-секретарь предоставила фотографии с места происшествия. На снимках видна надпись красной краской на тротуаре перед офисом: «Кровь на её руках». Кто именно оставил эту надпись и при каких обстоятельствах это произошло, в сообщении не уточняется.

Это уже не первый подобный случай. Примерно месяц назад офис сенаторши в Биддефорде также подвергся нападению. Тогда подробности инцидента не стали центральной темой предвыборной кампании, однако новый случай вновь привлек внимание к безопасности команды Коллинз.

В команде сенатора назвали инцидент попыткой запугивания

Руководитель аппарата сенатора Кэти Браун выступила с заявлением после случившегося. Она назвала произошедшее попыткой оказать давление на Коллинз и её сотрудников. «Это попытка запугать сенатора и её команду. Это тревожно, но не даст результата», — заявила Браун.

Сьюзан Коллинз является республиканкой и представляет штат Мэн в Сенате США. В настоящее время она участвует в сложной предвыборной кампании и борется за переизбрание с кандидатом от Демократической партии Троем Джексоном.

Почему в центре внимания оказалась иммиграционная политика

Город Биддефорд ранее уже оказывался в центре внимания из-за резонансного события, связанного с иммиграционной политикой США. В июле там агент Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил иммигранта. Этот случай стал одной из тем, которые обсуждаются в ходе нынешней борьбы за место в Сенате.

Вопрос иммиграции стал одним из важных направлений кампании Коллинз и её оппонента Троя Джексона. Поэтому надпись возле офиса сенаторши появилась на фоне острых политических споров в штате. В то же время пока нет подтверждения, кто именно оставил надпись и связано ли нападение непосредственно с предвыборной кампанией. Команда Коллинз расценивает инцидент как попытку запугивания, однако мотивы нападавших еще предстоит установить. Об этом пишет The New York Times.

Исследователи обнаружили сети фейковых аккаунтов, которые пытались влиять на обсуждение кандидатов во время промежуточных выборов в США. Такие профили активно распространяли посты и комментарии о предвыборной гонке в пяти штатах — Джорджии, Канзасе, Мэне, Мичигане и Огайо. По оценкам исследователей, примерно каждый девятый пост о шести избирательных кампаниях мог быть связан с неаутентичными аккаунтами.

Накануне промежуточных выборов в США OpenAI, Anthropic, Google и Meta усилили меры против дезинформации, созданной с помощью искусственного интеллекта. Компании открыли специальные центры, где специалисты круглосуточно отслеживают попытки использовать их инструменты для распространения фейков, манипуляций и вмешательства в избирательный процесс. На этот раз угрозы гораздо шире, чем во время президентских выборов 2024 года: речь идет не только о ложных текстах, но и о поддельных изображениях, видео и кибератаках.



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