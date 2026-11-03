Накануне промежуточных выборов в США компании OpenAI, Anthropic, Google и Meta усилили меры по борьбе с дезинформацией, созданной с помощью искусственного интеллекта. Компании открыли специальные центры, где специалисты круглосуточно отслеживают попытки использовать их инструменты для распространения фейков, манипуляций и вмешательства в избирательный процесс. На этот раз угрозы значительно шире, чем во время президентских выборов 2024 года: речь идет не только о ложных текстах, но и о поддельных изображениях, видео и кибератаках.

Технологические компании готовятся к возможным попыткам повлиять на результаты выборов в США с помощью искусственного интеллекта. В OpenAI для этого создали специальный оперативный центр в одном из офисов в Сан-Франциско. Команда из более чем десятка человек работает посменно, чтобы не допустить использования ChatGPT для распространения предвыборной дезинформации.

Нынешняя операция значительно масштабнее, чем меры компании перед президентскими выборами 2024 года. Тогда инструменты искусственного интеллекта были менее мощными, а аудитория ChatGPT составляла примерно пятую часть от нынешней, которая достигает одного миллиарда пользователей. «В 2024 году самой распространенной технологией на тот момент был текст. Теперь мы следим не только за текстом», — пояснил руководитель направления гражданских и стратегических рисков OpenAI Джош Лоусон. Именно он возглавляет работу оперативного центра.

Теперь специалистам приходится учитывать гораздо больше возможных угроз. Среди них — дипфейки, кибератаки, а также кампании влияния, которые могут организовывать как иностранные государства, так и внутренние группы. С помощью нескольких запросов к ИИ злоумышленники могут создавать убедительные фальшивые материалы и готовить их к распространению в соцсетях.

Anthropic также открыла специальный центр

OpenAI — не единственная компания, которая усилила защиту перед выборами. Anthropic, разработчик чат-бота Claude, впервые создала собственный оперативный центр. Для этого компания собрала команды аналитиков в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне. Google и Meta также заявили об усилении мер против попыток использовать их инструменты искусственного интеллекта для подрыва доверия к демократическому процессу.

Потребность в таких мерах растет вместе с распространением ИИ в интернете и политической жизни. В то же время компании регулярно подвергаются критике за недостаточную борьбу с вредоносным контентом. Исследование Центра Бреннана по вопросам правосудия при юридической школе Нью-Йоркского университета показало, что самые популярные чат-боты обычно отказываются поддерживать теории заговора, связанные с выборами.

Однако есть и другая проблема. Исследователи выяснили, что те же самые инструменты регулярно создают тексты, изображения и видео, которые можно использовать для распространения сомнений в честности голосования. То есть чат-бот может отказаться подтверждать избирательную теорию заговора, но его возможности по созданию контента всё равно могут стать инструментом для манипуляций.

Почему компании возвращаются к усиленному контролю

Создание специальных центров напоминает шаг Meta перед промежуточными выборами 2018 года. Тогда компания открыла подобный оперативный штаб после скандала вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года через Facebook.

Однако впоследствии Meta и другие социальные платформы сократили команды, отвечавшие за безопасность пользователей и борьбу с дезинформацией. Уменьшилось и внимание к материалам, которые могли влиять на избирательный процесс. На компанию оказывали давление республиканцы, а после 2025 года — и администрация Дональда Трампа. Они обвиняли платформы в цензуре консервативных взглядов.

Сокращение таких команд происходило одновременно с стремительным развитием искусственного интеллекта. Это усилило опасения экспертов: теперь создавать правдоподобные фейки и масштабные кампании влияния стало значительно проще. В то же время администрация Трампа сократила государственные группы, которые ранее занимались противодействием попыткам вмешательства в выборы. Лорен Протентис, бывшая чиновница правительства США, которая при президентстве Джо Байдена отвечала в Совете национальной безопасности за вопросы иностранного вредоносного влияния, считает, что опасность никуда не исчезла. «Было бы неразумно думать, что эта угроза исчезла, а технологии не делают её более мощной и убедительной», — отметила она.

Как OpenAI отслеживает попытки вмешательства

Собственный центр OpenAI начал работу в прошлый четверг. В него привлекли сотрудников, которые специально следят за возможными попытками злоупотребления ChatGPT. Основная команда работает в Сан-Франциско, а в Вашингтоне действует дополнительный центр. Всего к этой работе привлечены десятки людей. Специалисты проверяют запросы к ChatGPT, которые автоматическая система помечает как потенциально опасные. В частности, речь идет о попытках создать ложные тексты или изображения, связанные с выборами.

Один из возможных сценариев — использование чат-бота для подготовки целой кампании влияния. Например, злоумышленники могут попросить ИИ создать сообщения о якобы массовых фальсификациях или подтасовке бюллетеней. Затем такие материалы могут распространяться в социальных сетях через фальшивые аккаунты. Если OpenAI обнаруживает скоординированную вредоносную активность, направленную на конкретную платформу, компания уведомляет об этом её представителей. Таким образом она пытается остановить распространение фейков ещё до того, как они охватят широкую аудиторию.

Компания уже сообщала о попытках России, Китая и Ирана использовать ChatGPT для иностранных информационных операций. В частности, в прошлом месяце OpenAI заявила о прекращении двух таких кампаний. В то же время конкретных случаев использования ChatGPT для вмешательства именно в нынешние промежуточные выборы компания пока не обнародовала.

Главный следователь OpenAI Бен Ниммо пояснил, что задача команды — выявлять такие операции до того, как они начнут активно распространяться. «Мы пытаемся выявлять операции ещё до того, как они успеют набрать обороты», — сказал он. Таким образом, в этом избирательном цикле технологические компании пытаются реагировать не только на уже опубликованные фейки, но и на попытки создать их с помощью искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется материалам, которые могут повлиять на доверие американцев к результатам голосования. Об этом пишет The New York Times.

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