Выборы в США-2026: первые результаты появятся после полуночи по киевскому времени

Первые результаты промежуточных выборов в США начнут поступать уже в 01:00 4 ноября по киевскому времени. Сначала голосование завершится в Индиане и Кентукки, а в течение следующих нескольких часов избирательные участки будут закрываться в других штатах. В большинстве штатов голосование завершится до 04:00, а последним избирательный участок закроется на Аляске — в 08:00 по киевскому времени.

Первые результаты выборов начнут поступать в 01:00 в ночь на 4 ноября по киевскому времени. Именно тогда закроются избирательные участки в Индиане и Кентукки. В 02:00 завершится голосование в ряде других штатов. Наиболее активно результаты начнут поступать после 03:00, когда закроется ещё больше избирательных участков.

К 04:00 по киевскому времени голосование завершится в большинстве штатов США. В то же время подсчет голосов и обнародование результатов будут продолжаться и после этого. Последней голосование завершит Аляска. Ее избирательные участки закроются в 08:00 утра 4 ноября по киевскому времени. Об этом пишет The New York Times.

Связанные с президентом США Дональдом Трампом политические структуры потратили на промежуточные выборы 2026 года не менее 384 миллионов долларов. Около 374 миллионов из этой суммы приходится на суперкомитеты политических действий, поддерживающие Трампа и республиканцев. Еще 10,5 миллиона долларов перечислила некоммерческая организация, связанная с президентом.

В штате Мэн прогнозируют рекордную явку на промежуточные выборы в Конгресс США. По словам секретаря штата Шенны Беллоуз, проголосовать могут 65–70 % избирателей, имеющих право голоса. Более трети зарегистрированных избирателей уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно.

В США количество бюллетеней, поданных до дня промежуточных выборов, уже превысило общий показатель досрочного голосования 2022 года. По последним подсчётам, свой голос заранее отдали более 58,5 миллиона американцев. И это ещё не окончательная цифра: данные из нескольких штатов неполные, а часть почтовых бюллетеней до сих пор поступает.

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