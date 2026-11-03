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Выборы в США-2026: первые результаты появятся после полуночи по киевскому времени

UA.NEWS 03 Ноября 2026 22:44
Выборы в США-2026: первые результаты появятся после полуночи по киевскому времени

Первые результаты промежуточных выборов в США начнут поступать уже в 01:00 4 ноября по киевскому времени. Сначала голосование завершится в Индиане и Кентукки, а в течение следующих нескольких часов избирательные участки будут закрываться в других штатах. В большинстве штатов голосование завершится до 04:00, а последним избирательный участок закроется на Аляске — в 08:00 по киевскому времени.

 

Первые результаты выборов начнут поступать в 01:00 в ночь на 4 ноября по киевскому времени. Именно тогда закроются избирательные участки в Индиане и Кентукки. В 02:00 завершится голосование в ряде других штатов. Наиболее активно результаты начнут поступать после 03:00, когда закроется ещё больше избирательных участков.

A series of U.S. maps in a grid showing when states will close their polls between 6 p.m. and 1 a.m Eastern. Polls in Indiana and Kentucky are the first to start closing at 6 p.m. Polls are closed in most states by 9 p.m. Between 10 p.m. and midnight, the remaining states on the west coast and Hawaii will close their polls. The last map also shows Alaska as the final state to close all its polls at 1 a.m. Eastern.

 

К 04:00 по киевскому времени голосование завершится в большинстве штатов США. В то же время подсчет голосов и обнародование результатов будут продолжаться и после этого. Последней голосование завершит Аляска. Ее избирательные участки закроются в 08:00 утра 4 ноября по киевскому времени. Об этом пишет The New York Times.

Связанные с президентом США Дональдом Трампом политические структуры потратили на промежуточные выборы 2026 года не менее 384 миллионов долларов. Около 374 миллионов из этой суммы приходится на суперкомитеты политических действий, поддерживающие Трампа и республиканцев. Еще 10,5 миллиона долларов перечислила некоммерческая организация, связанная с президентом.

В штате Мэн прогнозируют рекордную явку на промежуточные выборы в Конгресс США. По словам секретаря штата Шенны Беллоуз, проголосовать могут 65–70 % избирателей, имеющих право голоса. Более трети зарегистрированных избирателей уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно.

В США количество бюллетеней, поданных до дня промежуточных выборов, уже превысило общий показатель досрочного голосования 2022 года. По последним подсчётам, свой голос заранее отдали более 58,5 миллиона американцев. И это ещё не окончательная цифра: данные из нескольких штатов неполные, а часть почтовых бюллетеней до сих пор поступает.

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