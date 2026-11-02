Выборы в США-2026: Трамп готовит план управления США в обход Конгресса на случай победы демократов

Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает план действий на случай, если демократы одержат победу на промежуточных выборах 3 ноября. Он предусматривает управление страной в обход Конгресса.

По словам представителя Белого дома и двух источников, администрация Трампа в течение нескольких месяцев готовилась к возможному переходу Конгресса под контроль демократов, разрабатывая планы по дальнейшему продвижению основных пунктов своей программы с помощью исполнительной власти. Параллельно команда также готовится к расследованию в отношении своей администрации.

Согласно Reuters, высокопоставленные чиновники с апреля работают совместно с юридической службой Белого дома над выявлением мер исполнительной власти в сфере иммиграции, тарифов, стоимости жилья и федеральных расходов, которые Трамп мог бы ввести без одобрения Конгресса.

Один из источников сообщил, что советник Белого дома Уилл Шарф и его команда также изучают, «что Трамп может законно сделать самостоятельно, где он может выйти за пределы своих полномочий и как защитить эти решения в суде».

Агентство пишет, что в планах подчеркивается парадокс предстоящих выборов, которые состоятся во вторник, 3 ноября.

Суть в том, что демократы в случае получения контроля над Конгрессом смогут расследовать деятельность Трампа, блокировать законопроекты и ограничивать его приоритеты в расходах. Но даже несмотря на это, Трамп сохранит широкие исполнительные полномочия в сфере торговли, внешней политики и федеральной бюрократии, которые он уже активно использовал во время своего второго президентского срока.

Сам президент США уже заявил, что если республиканцы потеряют контроль над Конгрессом, то он может налагать вето в течение «месяца или двух», прежде чем достигнет компромиссов с демократами.

«Думаю, я стану мистером вето. А потом, в какой-то момент, мы, вероятно, будем заключать соглашения», — сказал президент США в интервью New York Post.

Агентство добавило, что демократам необходимо получить дополнительно четыре места в Палате представителей, а также в Сенате США, чтобы преодолеть незначительное большинство республиканцев (218 против 214 и 53 против 47). Согласно опросам, демократы завоюют Палату представителей, тогда как результаты выборов в Сенат пока не определены.

Источник: Reuters

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