Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ходом выборов на телеканале Fox News. Параллельно в Белом доме готовятся к вечернему приему с его участием, который должен начаться в 19:00. Появится ли президент перед журналистами, пока неизвестно — это может зависеть от результатов голосования, которые будут поступать в течение вечера.

О том, что смотрит предвыборные трансляции, Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он отметил, что следит за предварительными результатами на Fox News. В то же время президент не стал комментировать ход выборов или оценивать шансы своей партии. Вместо этого он пожаловался на голос одного из ведущих телеканала. Тем временем в Белом доме готовятся к приему, который запланирован на вечер в Восточном зале. В расписании президента мероприятие обозначено как закрытое для прессы. Однако администрация не исключает, что журналисты все же смогут увидеть Трампа во время мероприятия.

Пресс-секретари Белого дома объявили так называемый «ужин без прессы» — специальный режим работы для журналистов, сопровождающих президента. Им разрешили покинуть территорию Белого дома, но попросили вернуться к 19:00, когда должен начаться прием. Выйдет ли Трамп к журналистам этим вечером, вероятно, будет зависеть от того, какие результаты голосования будут поступать в штаб и Белый дом. Поэтому его появление перед прессой пока остается под вопросом.

В Белом доме собрались члены администрации

На фоне избирательного вечера в западном крыле Белого дома также заметили нескольких высокопоставленных чиновников администрации. Среди них — государственный секретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Марквейн Маллин, министр внутренних дел Даг Бургум и министр сельского хозяйства Брук Роллинз.

Их присутствие связано с ожиданием первых результатов промежуточных выборов в Конгресс. В то же время Белый дом пока не сообщал, планирует ли Трамп выступать перед гостями или делать публичные заявления по итогам голосования. Об этом сообщает CNN.

В Сан-Франциско избирательные участки открыли в самых неожиданных местах: парикмахерских, цветочных магазинах, ресторанах, театрах и даже частных гаражах. В одном из них избирателей угощали бесплатным кофе, пончиками и сладкими напитками, а в городском колумбарии люди голосовали среди тысяч ниш с прахом умерших. Все это — часть подхода города, который стремится иметь отдельный участок для каждого избирательного округа.

Большинство американцев недовольны тем, в каком направлении движется страна, состоянием экономики и работой президента Дональда Трампа. По предварительным результатам общенационального опроса CNN, почти 4 из 10 избирателей заявили, что испытывают гнев из-за ситуации в США. В то же время всё больше американцев возлагают ответственность за экономические трудности непосредственно на президента и его политику.

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