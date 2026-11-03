Президент США Дональд Трамп выразил возмущение тем, как СМИ осветили его выступление у мемориала Линкольна накануне промежуточных выборов. Он заявил, что это была не заключительная речь перед голосованием, а встреча с журналистами. Отдельно Трамп раскритиковал СМИ и конгрессмена-демократа за то, что они восприняли всерьёз его шутку о переименовании мемориального бассейна в свою честь.

Во вторник утром, в день промежуточных выборов в Конгресс, Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social. Он опроверг сообщения о том, что его выступление у мемориала Линкольна стало заключительным обращением к избирателям перед голосованием. «Это не была „заключительная речь перед промежуточными выборами“, на которой присутствовали всего 60 человек. Это была пресс-конференция. Никого не приглашали, доступ для общественности был закрыт — там были только журналисты», — написал президент.

В то же время, как отмечает CNN, формально это не была пресс-конференция: Трамп не отвечал на вопросы представителей СМИ. Президент также уточнил, что свою заключительную речь перед выборами произнес накануне в Айове и Канзасе. Речь идет о его предвыборных митингах, которые состоялись в воскресенье.

Вместо поездок в ключевые штаты Трамп выступил в Вашингтоне

Накануне выборов представители Республиканской партии рассчитывали, что Трамп посетит несколько штатов, где борьба между кандидатами особенно напряженная. Такие поездки должны были стать частью финального этапа предвыборной кампании республиканцев. Однако президент остался в Вашингтоне и выступил у Отражающего бассейна мемориала Линкольна. Значительную часть речи он посвятил проектам реконструкции и обновления столицы. По данным CNN, эти работы не пользуются популярностью среди части избирателей.

Впрочем, наибольшее внимание Трамп уделил не обсуждению своих строительных проектов, а реакции на шутку, которую он озвучил во время выступления. Президент заявил, что якобы рассматривает возможность переименовать Отражающий бассейн в свою честь.

Трамп настаивает, что это была шутка

Во время выступления в понедельник Трамп сказал: «Мы серьезно думаем над тем, чтобы переименовать его в „Отражающий бассейн Трампа“». Однако почти сразу добавил, что шутит. «Я просто шучу. Пожалуйста, не сообщайте об этом, они вырежут эту часть и скажут, что он переименовывает бассейн», — сказал президент.

Однако после публикаций в СМИ Трамп заявил, что его слова вырвали из контекста. В частности, он раскритиковал издание Daily Mail, обвинив его в том, что оно представило шутку как серьёзное заявление о переименовании объекта. «Daily Mail неверно передало мою шутку во время президентской пресс-конференции, на которой вчера открыли прекрасный Отражающий бассейн мемориала Линкольна. Издание подало это так, будто это была не шутка, когда я сказал, что назову его «ТРАМП»», — написал президент в Truth Social.

Ту же претензию Трамп высказал и в адрес демократа Теда Лью, представителя Калифорнии в Палате представителей США. Таким образом, спор вокруг шутки перерос в публичную перепалку президента с журналистами и политиком от Демократической партии. Пока американцы голосовали на промежуточных выборах, Трамп продолжал возвращаться к этой теме в соцсетях. Он настаивал, что его слова были шуткой, а сообщения о возможном переименовании бассейна не отражают истинного смысла выступления. Об этом пишет CNN.

Президент США Дональд Трамп накануне выборов заявил, что Соединённые Штаты под его руководством вновь стали влиятельной державой, которую уважают во всём мире. В эфире Fox & Friends он похвастался падением цен на нефть, контролем над Ормузским проливом и экономическими решениями своей администрации. В то же время его слова контрастируют с результатами опросов: рейтинг одобрения Трампа упал до 32%, а большинство опрошенных не поддерживают его экономическую политику.

В штате Калифорния, США, во вторник проходит голосование по инициативе о введении единовременного налога для миллиардеров. Средства от него предлагается направить на финансирование системы здравоохранения штата.

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