Выборы в США-2026: Трамп лично агитировал за кандидата от республиканцев в Луизиане — CNN

Национальное руководство Республиканской партии срочно включилось в борьбу за место в Сенате от Луизианы. В штате, который традиционно поддерживает республиканцев, кандидат от партии Джулия Летлоу столкнулась с жесткой конкуренцией, поэтому на ее поддержку были направлены дополнительные средства. К агитации также присоединился президент США Дональд Трамп.

Республиканцы пытаются удержать место в Сенате в Луизиане. За несколько часов до завершения предвыборной кампании партийные структуры усилили поддержку своей кандидатки Джулии Летлоу. Такая активность свидетельствует о том, что даже в штате, где республиканцы обычно занимают сильные позиции, результат выборов не считается гарантированным.

Один из крупнейших республиканских суперкомитетов политических действий — Senate Leadership Fund — в понедельник, 2 ноября, потратил более 140 тысяч долларов на поддержку Летлоу. Об этом свидетельствуют новые данные финансовой отчетности избирательной кампании, обнародованные Федеральной избирательной комиссией США. Это были первые значительные расходы организации на всеобщих выборах в Луизиане. Деньги направили на телефонную агитацию, в ходе которой избирателей призывали поддержать республиканскую кандидатку.

Еще одним сигналом важности этой гонки стало личное выступление Дональда Трампа. В понедельник вечером президент провел телефонную агитационную акцию в поддержку Летлоу. К разговору также присоединился спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который сам представляет Луизиану.

Летлоу соревнуется с кандидатом от Демократической партии Джейми Дэвис. Их борьба разворачивается в штате, где Трамп на президентских выборах 2024 года победил с перевесом более чем в 20 процентных пунктов. Именно поэтому активное вмешательство республиканского руководства привлекает внимание: партия пытается удержать позиции даже на территории, которую обычно считают надежной для нее. Для Трампа победа Летлоу имеет ещё и личное политическое значение. Он поддержал её во время праймериз, когда она соперничала с действующим сенатором-республиканцем Биллом Кессиди.

Кэссиди — один из немногих представителей Республиканской партии в Конгрессе, выступивших против Трампа во время процедуры импичмента в 2021 году. Тогда сенатор поддержал обвинения против президента после событий 6 января в Капитолии. Поэтому поддержка Летлоу стала для Трампа также способом усилить влияние на собственную партию и заменить критически настроенного по отношению к нему однопартийца.

Теперь республиканцы пытаются обеспечить Летлоу победу в штате, который на президентских выборах уверенно поддержал Трампа. Дополнительные расходы на агитацию и участие президента и спикера Палаты представителей показывают, насколько важным для партии стало это место в Сенате. Об этом сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимание всей страны приковано к выборам в Нью-Йорке. Он вновь поддержал республиканца Майка Лоулера, который пытается сохранить место в Палате представителей в одном из самых конкурентных округов. Именно в части этого округа, в частности в округе Вестчестер, в день голосования возникли проблемы с оборудованием для подсчета бюллетеней.

В Северной Каролине, Массачусетсе, Нью-Йорке и Пенсильвании в день выборов сообщили о технических проблемах на избирательных участках. Об этом The Hill сообщило со ссылкой на местных чиновников и избирательные органы.

Читай нас в