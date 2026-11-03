Президент США Дональд Трамп поздравил республиканцев с победой на выборах губернатора Гуама и назвал этот результат возможным сигналом для всей страны. Однако в своем посте он не упомянул несколько важных обстоятельств: результаты голосования еще не стали официальными, республиканцы и раньше часто возглавляли остров, а в одной из ключевых гонок кандидат от Демократической партии победил действующего республиканца.

Президент США Дональд Трамп ищет первые сигналы о том, как проходят промежуточные выборы, и обратил внимание на результаты голосования на острове Гуам. Он поздравил республиканца Тони Аду, который, по предварительным данным, победил в борьбе за пост губернатора.

«Гуам, который всегда считался территорией с сильной поддержкой демократов, только что предварительно объявил о победе республиканца на главном посту — губернатора. Поздравляю Тони Аду! Кроме того, республиканцы имеют большинство в местном сенате. Ого, надеюсь, это сигнал о том, что нас ждет дальше!» — написал Трамп в соцсети Truth Social. Однако в этом заявлении есть несколько важных нюансов, о которых президент не упомянул.

Результаты ещё не окончательные

Прежде всего, итоги голосования на Гуаме пока не получили официального подтверждения. Поэтому говорить об окончательной победе кандидатов ещё рано. Кроме того, утверждение Трампа о том, что Гуам традиционно поддерживает демократов, не совсем соответствует истории местных выборов. Республиканцы неоднократно побеждали здесь в борьбе за пост губернатора. Более того, большую часть XXI века остров возглавляли именно представители Республиканской партии.

В частности, с января 2003 года по январь 2019 года Гуамом непрерывно руководили республиканские губернаторы. Это 16 лет подряд. В целом после того, как в 1950 году остров получил статус неинкорпорированной территории США, власть здесь неоднократно переходила от одной партии к другой.

Большинство в местном сенате уже было за республиканцами

Еще одна деталь, которую Трамп представил как новый результат, касается местного сената. Президент поздравил республиканцев с тем, что они сохранили большинство, однако на самом деле эта партия контролировала законодательный орган и до нынешних выборов.

То есть этот результат не означает, что республиканцы впервые получили контроль над сенатом Гуама.

Республиканец уступил демократу в другой важной гонке

В то же время в своем посте Трамп не упомянул об ещё одном результате выборов на острове. Действующий представитель Гуама в Конгрессе США, республиканец Джеймс Мойлан, признал поражение в борьбе за пост делегата от территории. Победу в этой гонке одержал кандидат от Демократической партии Лимтиако, сообщает Pacific Daily News. Делегат от Гуама представляет территорию в Палате представителей США, однако, в отличие от конгрессменов от штатов, не имеет права голосовать при принятии законов в полном составе палаты.

Таким образом, результаты выборов на Гуаме нельзя сводить лишь к победе республиканцев в губернаторской гонке. Часть итогов еще требует официального подтверждения, местная власть и ранее находилась под контролем республиканцев, а в борьбе за представительство в Конгрессе победил демократ. Об этом пишет CNN.

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