Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что война с Ираном стала одной из причин неудачных результатов республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

«Я думаю, что это в значительной степени верно, поскольку в краткосрочной перспективе это привело к росту цен на бензин», — заявил он во время общения с журналистами.

В то же время Трамп подчеркнул, что считает решение начать конфликт правильным, поскольку, по его словам, Иран не должен обладать ядерным оружием. Он также заявил, что сейчас через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти.

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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