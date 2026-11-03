Президент США Дональд Трамп накануне выборов заявил, что под его руководством Соединённые Штаты вновь стали влиятельной державой, которую уважают во всём мире. В эфире Fox & Friends он похвастался падением цен на нефть, контролем над Ормузским проливом и экономическими решениями своей администрации. В то же время его слова контрастируют с результатами опросов: рейтинг одобрения Трампа упал до 32%, а большинство опрошенных не поддерживают его экономическую политику.

Дональд Трамп выступил в эфире программы Fox & Friends во вторник, в день голосования на выборах в США. Свое главное обращение к избирателям он посвятил успехам страны за время своего президентства.

По словам американского президента, Соединенные Штаты сейчас находятся в гораздо лучшем положении, чем два года назад. Он заявил, что раньше другие государства не воспринимали Америку всерьез, а теперь относятся к ней с уважением. «Мы должны и впредь делать Америку великой. Сейчас мы уже велики. Два года назад всё было ужасно. Над нами смеялись во всём мире. Лидеры других стран даже не воспринимали нас всерьёз. Они считали нас дураками. А теперь мы на высоте», — сказал Трамп.

Трамп похвастался ценами на нефть и контролем над Ормузским проливом

Среди главных достижений своей администрации президент назвал ситуацию на энергетическом рынке. Он заявил, что цена на нефть за один день упала на 10 долларов, назвав это рекордным снижением.

Также Трамп упомянул Ормузский пролив — один из важнейших морских маршрутов для мировых поставок нефти. По его словам, Соединенные Штаты имеют полный контроль над этим участком благодаря морской блокаде, которую обеспечивают американские военно-морские силы. «Вы видели, что цена на нефть упала на 10 долларов — это рекорд за вчерашний день. В Ормузском проливе мы имеем полный контроль благодаря морской блокаде. Все идет прекрасно. Нас снова все уважают», — заявил президент США.

Помимо энергетики, Трамп упомянул налоговые изменения, предусмотренные его масштабным законопроектом One Big Beautiful Bill. В частности, он напомнил о положении об отмене налогов на чаевые.

Американский президент также рассказал о своей беседе с лидером Китая Си Цзиньпином во время его визита в сентябре. По словам Трампа, китайский лидер высоко оценил его работу. «То, что вы сделали, просто невероятно», — якобы сказал Си Цзиньпин американскому президенту.

Рейтинг Трампа остается низким

Несмотря на оптимистичные заявления президента, результаты опросов свидетельствуют о значительном недовольстве американцев его работой. По данным CNN Poll of Polls, средний рейтинг одобрения деятельности Трампа составляет около 34%. Ещё худшие результаты показал опрос CNN, обнародованный в октябре: лишь 32% американцев одобряли работу президента. Это самый низкий показатель, зафиксированный в этом опросе на тот момент.

Особенно критично граждане оценивают экономическую политику администрации. Согласно тому же исследованию, 73% опрошенных не одобряли действия Трампа в экономической сфере. Есть и другая деталь, которая не совсем совпадает с оптимистичными заявлениями президента об удешевлении энергоносителей. По данным Американской автомобильной ассоциации AAA, средняя цена обычного бензина на заправках в день выборов достигла 4,15 доллара за галлон, а дизельного топлива — 6,29 доллара. Это рекордно высокие показатели для дня выборов.

Таким образом, хотя Трамп подчеркивает падение цен на нефть, для американских водителей ситуация со стоимостью топлива остается сложной.

Трамп предложил платить американцам за строительство дата-центров

Во время эфира президент также затронул вопрос строительства дата-центров в жилых районах. Такие объекты необходимы для работы цифровых сервисов, облачных технологий и искусственного интеллекта, но их строительство нередко вызывает недовольство местных жителей. Люди опасаются, что крупные дата-центры могут увеличить нагрузку на электросети, потреблять значительные объемы воды и оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, жителей беспокоит вопрос, получат ли они сами какую-либо выгоду от появления таких объектов рядом с домами.

Трамп считает, что часть этих возражений можно устранить с помощью денежных выплат местным жителям. Он предложил компаниям напрямую платить людям, на территории общин которых будут строиться дата-центры. «Платите людям. Пусть они будут довольны. Дайте каждому по 10 тысяч, 15 тысяч или 20 тысяч долларов», — заявил президент.

Таким образом, в своём обращении накануне выборов Трамп сосредоточился на экономических достижениях, международном авторитете США и обещаниях финансовых выгод для американцев. Однако результаты опросов показывают, что значительная часть граждан не разделяет его оптимизма, особенно когда речь идет об экономической ситуации в стране. Об этом пишет CNN.

В штате Калифорния, США, во вторник проходит голосование по инициативе о введении единовременного налога для миллиардеров. Средства от него предлагается направить на финансирование системы здравоохранения штата.

Апелляционный суд Девятого округа США повторно рассмотрит апелляцию администрации президента Дональда Трампа на решение нижестоящей инстанции, которое запрещало угрожать сотрудникам избирательных органов уголовным преследованием.

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