Президент США Дональд Трамп заявил, что внимание всей страны приковано к выборам в Нью-Йорке. Он вновь поддержал республиканца Майка Лоулера, который пытается сохранить место в Палате представителей в одном из самых конкурентных округов. Именно в части этого округа, в частности в округе Вестчестер, в день голосования возникли проблемы с оборудованием для подсчета бюллетеней.

В день промежуточных выборов в Конгресс президент США Дональд Трамп обратился к избирателям Нью-Йорка с заявлением, что за результатами голосования в штате следит вся страна. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. «Сегодня взоры всей страны вновь прикованы к Нью-Йорку!» — заявил Трамп.

В этом же посте президент вновь выразил поддержку республиканцу Майку Лоулеру. Тот баллотируется в Палату представителей и пытается сохранить свое место в Конгрессе. Его округ охватывает округ Рокленд и часть округа Вестчестер. Эта предвыборная гонка привлекает особое внимание, ведь округ Лоулера считается одним из самых конкурентных в стране. Поэтому результат голосования там может иметь значение для борьбы республиканцев и демократов за контроль над Палатой представителей.

В то же время именно в Вестчестере в день выборов возникли проблемы с оборудованием для сканирования бюллетеней. Из-за технического сбоя часть избирательных участков не смогла сразу обработать заполненные бюллетени. Избирателям разрешили заполнять их и передавать сотрудникам участков, заверив, что голоса не пропадут.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила, что её офис следит за ситуацией и поддерживает связь с избирательными комиссиями штата и местного уровня. «Избиратели Вест-Чester могут спокойно заполнять и сдавать свои бюллетени на избирательных участках. Ваши голоса будут учтены», — написала она в соцсети X. Отдельно Трамп похвалил Лоулера за его позицию в поддержку еврейской общины и борьбу с антисемитизмом. Президент назвал конгрессмена «замечательным другом еврейской общины» и сильным лидером в противодействии антисемитизму.

Таким образом, пост Трампа соединил поддержку кандидата от Республиканской партии с вниманием к проблемам, возникшим во время голосования в его округе. В то же время власти штата уверяют, что технические трудности не помешают избирателям отдать свои голоса и быть услышанными. Об этом сообщает CNN.

Первые результаты промежуточных выборов в США начнут поступать уже в 01:00 4 ноября по киевскому времени. Сначала голосование завершится в Индиане и Кентукки, а в течение следующих нескольких часов избирательные участки будут закрываться в других штатах. В большинстве штатов голосование завершится до 04:00, а последним избирательный участок закроет Аляска — в 08:00 по киевскому времени.

Связанные с президентом США Дональдом Трампом политические структуры потратили на промежуточные выборы 2026 года не менее 384 миллионов долларов. Около 374 миллионов из этой суммы приходится на суперкомитеты политических действий, поддерживающие Трампа и республиканцев. Еще 10,5 миллиона долларов перечислила некоммерческая организация, связанная с президентом.

В штате Мэн прогнозируют рекордную явку на промежуточные выборы в Конгресс США. По словам секретаря штата Шенны Беллоуз, проголосовать могут 65–70 % избирателей, имеющих право голоса. Более трети зарегистрированных избирателей уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно.

Читай нас в