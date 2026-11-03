В штате Флорида из-за масштабных подтоплений изменили места голосования в семи округах. Избирателей направляют на временные участки, чтобы они могли проголосовать на промежуточных выборах в Конгресс США. Разрешение на перенос избирательных участков дал губернатор штата Рон ДеСантис, объявив чрезвычайное положение в нескольких районах.

Изменения коснулись округов Бревард, Хайлендс, Индиан-Ривер, Мартин, Окичоби, Палм-Бич и Сент-Люси. Об этом сообщил Департамент штата Флорида. Информация о новых местах голосования была опубликована на официальном сайте ведомства непосредственно в день выборов. Причиной переноса стали сильные дожди, обрушившиеся на часть штата с 31 октября по 2 ноября. Из-за непогоды в регионе произошли масштабные подтопления, а местные власти объявили предупреждение о внезапных наводнениях. Вода угрожала дорогам, школам и другим важным объектам инфраструктуры.

В понедельник, 2 ноября, губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал указ № 26-227. Документ предусматривает введение чрезвычайного положения в семи округах: Бревард, ДеСото, Гарди, Хайлендс, Индиан-Ривер, Мартин и Сент-Люси.

Указ также позволяет местным избирательным комиссиям менять места голосования, если из-за последствий непогоды они не могут обеспечить работу участков в соответствии с установленными требованиями. Для этого руководители избирательных органов округов должны получить разрешение государственного секретаря Флориды и согласовать альтернативный порядок проведения голосования.

Таким образом, части избирателей придётся искать свои участки по новым адресам. Власти штата опубликовали перечень изменений, чтобы люди могли проверить, где именно им нужно голосовать. Перенос участков происходит в день промежуточных выборов в Конгресс США. Несмотря на непогоду, избирательный процесс в пострадавших округах продолжается, но для части жителей условия голосования изменились из-за наводнений. Об этом пишет Fox News.

Демократы в США рассчитывают вернуть себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов. В то же время в партии опасаются, что республиканцы и президент Дональд Трамп могут попытаться повлиять на результат в последние часы перед завершением голосования. Председатель предвыборного комитета демократов Сьюзан ДелБене назвала восемь избирательных округов, за которыми партия следит особенно внимательно.

В штате Джорджия, США, избирателей предупредили о мошеннических SMS с ложной информацией об изменении мест голосования. Такие сообщения получили некоторые жители округа Фултон, самого густонаселенного в штате. Местные власти подчеркнули, что не рассылали этих сообщений, и призвали людей самостоятельно проверять адрес своего избирательного участка.

В Калифорнии избиратели должны решить судьбу нового налога на миллиардеров. Инициатива предусматривает единовременный сбор в размере 5% с владельцев активов на сумму свыше миллиарда долларов. Сторонники рассчитывают получить около 100 миллиардов долларов на финансирование здравоохранения, образования и продовольственной помощи, однако критики предупреждают, что из-за нового налога штат может потерять состоятельных жителей и часть будущих доходов.

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