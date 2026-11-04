В Сан-Франциско избирательные участки открыли в самых неожиданных местах: парикмахерских, цветочных магазинах, ресторанах, театрах и даже частных гаражах. В одном из них избирателей угощали бесплатным кофе, пончиками и сладкими напитками, а в городском колумбарии люди голосовали среди тысяч ниш с прахом умерших. Все это — часть подхода города, который стремится иметь отдельный участок для каждого избирательного округа.

В большинстве городов США избиратели приходят голосовать в привычные места — школьные столовые, спортивные залы или общественные центры. В Сан-Франциско всё по-другому. Город давно известен своей любовью к необычному, и выборы здесь тоже не стали исключением.

В этом году в городе работают 501 избирательный участок. Это более 10 участков на каждую квадратную милю. Их оборудовали в парикмахерских, цветочных магазинах, художественных галереях, учебном центре для актеров импровизации и даже в частных гаражах.

Избирателей угощали кофе прямо в гараже

Одним из таких участков стал гараж Джея Стритса. Во вторник утром 66-летний мужчина устроил там настоящий бар для избирателей. На нём висела гавайская рубашка с надписью «Vote», а посетителям предлагали бесплатные напитки с шутливыми названиями Vote-a-Lattes и Ballot Buster Dirty Sodas. Помимо кофе и напитков, люди могли взять пончики, фрукты, попкорн и шоколад. Гараж украсили американскими флагами, которые висели почти в каждом углу. Рядом разместили кабинки для голосования.

Стритс рассказал, что соседи даже называют его мэром квартала. Он уже в 16-й раз открывает свой гараж для избирателей. Обычно для этого мужчине приходится освобождать помещение от большей части своей коллекции старинных автомобилей и переставлять их на улицу. Раньше он работал представителем профсоюза плотников, а теперь помогает организовывать голосование в своём районе.

Голосование среди тысяч ниш с прахом умерших

Еще более необычный избирательный участок расположен на другой стороне парка — в колумбарии Сан-Франциско. Это здание, где хранятся урны с прахом умерших. Под медным куполом обустроили места для голосования, поэтому избиратели отдают свои бюллетени среди тысяч мемориальных ниш. Здесь похоронены останки людей, оставивших след в истории города. Среди них — музыкальный промоутер Чет Хелмс, которого называют отцом «Лет любви». Именно он помог Дженис Джоплин стать известной.

В колумбарии также чтят память Харви Милка — политика и активиста, который боролся за права ЛГБТ-сообщества и был убит в 1978 году. Его прах, впрочем, развеяли в разных местах, в частности над Тихим океаном. Сотрудник участка Нейт Геллман, которому 35 лет, рассказал, что посетителей пока немного. Поэтому у него есть достаточно времени, чтобы разглядывать здание и размышлять о его истории.

На вопрос, о чём именно он думает, Геллман ответил: «О жизненных циклах. О прожитых жизнях». Также он заметил, что раньше витражи в здании были лучше. Среди ниш, которые больше всего запомнились сотруднику, — места последнего упокоения основателей Anchor Steam, известной крафтовой пивоварни Сан-Франциско. Сам бренд тоже пережил непростую историю: производство пива прекратили в 2023 году после 127 лет работы, хотя впоследствии были попытки его возродить.

Избирательные участки ищут среди магазинов, ресторанов и театров

На самом деле жители Сан-Франциско не обязаны приходить на избирательные участки лично. По закону Калифорнии все активные избиратели, зарегистрированные в штате, получают бюллетени по почте. Но город все равно поддерживает обширную сеть мест для голосования.

Руководитель городских избирательных участков Энди Пасталаниец пояснил, что это связано с принципом: каждый избирательный округ должен иметь свой собственный участок. Для густонаселённого Сан-Франциско это непростая задача. В городе зарегистрировано более 536 тысяч избирателей, а обычных общественных помещений — пожарных станций, библиотек и других учреждений — для такого количества участков не хватает.

Поэтому за несколько месяцев до выборов по городу разъезжаются специальные сотрудники, которых называют «поисковиками мест для участков». Они договариваются с владельцами бизнеса и жителями, готовыми предоставить помещения. За это хозяева получают 250 долларов. Правда, для Сан-Франциско, где жизнь дорогая, такая сумма не слишком велика. Пасталаниец отметил, что чаще всего люди соглашаются помочь не ради денег, а просто по собственной инициативе. «В основном люди делают это просто от всего сердца», — сказал он.

Так, в Ana’s Barber Shop пришлось отодвинуть вывеску с перечнем услуг — стрижек с плавным переходом и причесок «малет», — чтобы освободить место для избирательного оборудования. Похожая ситуация сложилась в марокканском ресторане El Mansour. У его входа стояла доска с меню, где рекламировали тажин с кроликом и вечерние выступления танцовщиц живота. Еще один избирательный участок работал в цветочном магазине Hoogasian Flowers в районе Саут-оф-Маркет. Избиратели проходили между букетами, воздушными шариками и мягкими игрушками.

«Демократия — это очень сексуально»

В цветочном магазине впервые работала на выборах 34-летняя инженер-программист Джессика Ларсон. Она рассказала, что решила присоединиться после того, как увидела в соцсетях шутки инфлюенсеров о работе на избирательных участках. Они намекали на эту возможность, обыгрывая тему работы у пилонов для танцев. Ларсон отнеслась к этому с юмором и сказала: «Демократия — это очень сексуально, безусловно!»

Тем временем в задней части магазина флорист Хорхе Эрнандес составлял большой букет из розовых и фиолетовых цветов. 57-летний мужчина более 20 лет назад переехал в США из Мексики. Он объяснил, что решился на этот шаг, поскольку был геем и хотел жить там, где будет чувствовать себя комфортнее. Таким местом для него стал район залива Сан-Франциско.

Если бы Эрнандес составлял букет специально ко дню выборов, он выбрал бы белые гладиолусы, лилии и розы. По его мнению, эти цветы символизируют мир. Мужчина также отметил, что в американском обществе слишком много противостояния. Он хотел бы видеть больше единства и возможностей для людей. «Политиков можно сместить на выборах. Решения принимают люди», — сказал Эрнандес, после чего взял ещё одну розовую розу и продолжил составлять букет. Об этом пишет The New York Times.

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