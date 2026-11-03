Выборы в США-2026: В штате Мэн ожидают рекордной явки на промежуточных выборах — Fox News

В штате Мэн прогнозируют рекордную явку на промежуточных выборах в Конгресс США. По словам секретаря штата Шенны Беллоуз, проголосовать могут 65–70 % избирателей, имеющих право голоса. Более трети зарегистрированных избирателей уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно.

Штат Мэн может побить собственный рекорд явки на промежуточных выборах. Об этом во вторник, 3 ноября, заявила секретарь штата Шенна Беллоуз в интервью журналисту Fox News Брайану Лленасу. По её словам, в этом году в штате проходят конкурентные выборы на разных уровнях. Это, в частности, стимулирует людей активнее приходить на избирательные участки. Беллоуз также подчеркнула, что штат Мэн придерживается высоких стандартов организации голосования и использует исключительно бумажные бюллетени.

Предыдущий рекорд явки на промежуточных выборах в штате был установлен в 2022 году. Тогда проголосовали 62% жителей, имевших право голоса. На этот раз показатель может вырасти до 65%, а по более оптимистичному прогнозу — даже до 70%. «В последний раз мы устанавливали рекорд явки на промежуточных выборах в 2022 году. Думаю, сейчас мы можем побить его снова. Тогда проголосовали 62% избирателей, имевших право голоса. В этом году, возможно, увидим 65% или даже 70%. Более трети зарегистрированных избирателей уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования. Это действительно впечатляет», — сказала Беллоуз.

Результаты могут объявить не сразу

Особое внимание секретарь штата уделила выборам в Сенат США. Мэн — один из немногих штатов, где используется система рейтингового голосования. Она предполагает, что избиратели не просто выбирают одного кандидата, а могут расставить нескольких претендентов по приоритетности. Если ни один кандидат не набирает необходимого количества голосов, на следующих этапах подсчета постепенно исключают кандидатов с наименьшей поддержкой. Их голоса перераспределяются в соответствии со следующими предпочтениями избирателей. Такой процесс может длиться дольше, чем обычный подсчет голосов.

Беллоуз считает, что именно к этой процедуре может привести борьба за место в Сенате от штата Мэн. «Вполне возможно, что выборы в Сенат США придется завершать с помощью рейтингового голосования», — отметила она. По словам секретаря штата, подсчёт бюллетеней в штате Мэн организован на уровне местных общин. Все города и посёлки должны обработать голоса в ночь выборов и обнародовать результаты непосредственно на избирательных участках. Большинство из них также будет передавать данные журналистам.

На этот раз местные власти попросили направлять результаты непосредственно в офис секретаря штата. В то же время закон не обязывает общины делать это немедленно: на официальную передачу данных у них есть два рабочих дня. Поэтому полные официальные результаты со всех населенных пунктов ожидаются не позднее четверга, 5 ноября. Тогда же станет ясно, понадобится ли рейтинговое голосование для определения победителя в гонке за место в Сенате или результат удастся установить раньше.

Таким образом, Мэн может не только установить новый рекорд явки на промежуточных выборах, но и стать одним из штатов, где окончательный результат сенатской гонки определят не в ночь голосования, а после дополнительного подсчёта. Об этом пишет Fox News.

В США количество бюллетеней, поданных до дня промежуточных выборов, уже превысило общий показатель досрочного голосования 2022 года. По последним подсчётам, свой голос заранее отдали более 58,5 миллиона американцев. И это ещё не окончательная цифра: данные из нескольких штатов неполны, а часть почтовых бюллетеней до сих пор поступает.

В Детройте все 156 избирательных участков открылись без задержек и проблем. Городские власти ожидают, что проголосовать придут около 45% избирателей. Если прогноз оправдается, это станет рекордной явкой для промежуточных выборов в городе, а основную часть результатов планируют подсчитать уже к 23:00.

В штате Флорида из-за масштабных подтоплений изменили места голосования в семи округах. Избирателей направляют на временные участки, чтобы они могли проголосовать на промежуточных выборах в Конгресс США. Разрешение на перенос избирательных участков дал губернатор штата Рон ДеСантис, объявив чрезвычайное положение в нескольких районах.

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