Выборы в США-2026: В США из-за сбоя не удалось отсканировать до 250 тысяч бюллетеней — CNN

В округе Вестчестер штата Нью-Йорк возникли проблемы с избирательным оборудованием. Из-за ошибки в программировании машины не смогли отсканировать до 250 тысяч бюллетеней на 332 избирательных участках. Избирателям предложили воспользоваться специальными резервными бюллетенями, которые будут обработаны уже после завершения голосования.

О проблеме сообщил исполнительный директор округа Вестчестер Кен Дженкинс во время пресс-конференции. По его словам, сбой затронул 332 избирательных участка в более чем 40 муниципалитетах округа. В целом сбой мог повлиять на сканирование до 250 тысяч бюллетеней. В то же время представитель местной избирательной комиссии пока не подтвердил это количество. Поэтому на данный момент речь идет о предварительной оценке, озвученной руководителем округа.

Как пояснил Дженкинс, причиной проблемы стала ошибка в программировании избирательного оборудования. Из-за неё машины не могли считывать бюллетени. По информации представителей избирательных органов штата Нью-Йорк, именно технический сбой привёл к этой ситуации. Чтобы избиратели могли продолжить голосование, им предложили заполнять резервные бюллетени. Их не будут сканировать сразу: все такие голоса обработают после закрытия избирательных участков. Голосование в округе должно завершиться в 21:00 по местному времени.

Дженкинс уточнил, что эти бюллетени не будут подсчитываться вручную. После завершения голосования их также пропустят через избирательные машины. То есть речь идет об отложенном сканировании, а не об отдельном ручном подсчете голосов. Также глава округа заявил, что на данный момент власти штата ещё не приняли решение о продлении работы избирательных участков. По его словам, пока нет определённых оснований для изменения времени завершения голосования.

Отдельно Дженкинс обратил внимание, что во время досрочного голосования в округе использовались другие машины. Поэтому нынешняя проблема касается оборудования, которое применяется непосредственно в день выборов, и не означает, что такой же сбой возникал во время предварительного голосования. Об этом пишет CNN.

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