Накануне промежуточных выборов в США штаты готовят не только сотрудников избирательных участков, но и юристов, которые должны оперативно реагировать на возможное вмешательство федеральных властей. Некоторые чиновники уже подготовили шаблоны судебных исков на случай появления федеральных агентов на избирательных участках или попыток изъять бюллетени и избирательное оборудование. В то же время местные власти стараются не пугать избирателей и уверяют, что пока нет подтверждений планов сорвать голосование.

Избирательные чиновники в разных штатах США заранее готовят юридические инструменты на случай конфликтов с федеральными властями. Они разрабатывают возможные иски, привлекают внешних адвокатов и планируют, как быстро обратиться в суд, если федеральные агенты попытаются вмешаться в избирательный процесс.

Государственный секретарь штата Невада Сиско Агилар рассказал, что его команда подготовила своеобразные шаблоны судебных документов по принципу игры Mad Libs. В таких заготовках оставляют пустые места для названий округов, имен и других данных. Это позволит юристам быстро заполнить документы и подать иск, если возникнет чрезвычайная ситуация.

По словам Агилара, команда заранее провела юридическое исследование и подготовила документы, чтобы не тратить время на их разработку уже во время конфликта. «Мы позаботились о том, чтобы заранее подготовить судебные документы и провести необходимую юридическую работу. Все это должно быть готово, чтобы мы могли реагировать в считанные минуты, если что-то действительно произойдет», — пояснил он.

Агилар назвал два основных сценария, к которым готовится штат. Первый — появление федеральных агентов непосредственно на избирательных участках. Второй — попытка федеральных служб изъять избирательные машины или бюллетени.

Невада уже находится под пристальным вниманием федеральных властей

Штат Невада и без того оказался под пристальным вниманием федеральных органов. Министерство внутренней безопасности США заявило, что обнаружило там тысячи людей без американского гражданства, которые, вероятно, зарегистрированы для голосования. Власти штата опровергают эти данные. За последние месяцы чиновники Невады получили семь повесток от большого жюри присяжных. Они не стали раскрывать подробности, ссылаясь на юридические ограничения. Сам Агилар заявил, что ему сообщили о расследовании в его отношении со стороны Министерства юстиции США.

Его команда вынуждена одновременно отвечать на запросы федеральных органов и заниматься подготовкой к выборам. По словам Агилара, часть работы заключается в том, чтобы успокоить сотрудников и заверить их: руководство штата будет защищать их в случае давления. «Чаще всего приходится просто уверять их, что мы будем работать над тем, чтобы защитить их», — сказал он.

В Калифорнии требуют отделить спорные бюллетени

Давление со стороны федеральных властей ощущается и в Калифорнии. В прошлом месяце Министерство юстиции США направило повестки местным избирательным чиновникам и подало иск против штата. В ведомстве заявили, что в списках избирателей Калифорнии могут числиться около 20 тысяч человек без американского гражданства, которые якобы имеют возможность голосовать на промежуточных выборах.

Администрация Трампа требует отделить бюллетени таких избирателей и не учитывать их при подсчете, пока не будет проверено их гражданство.

Мэтт Крейн, республиканец и глава Ассоциации окружных секретарей штата Колорадо, рассказал, что местные избирательные чиновники помнят об этих предписаниях, когда готовятся к голосованию. По его словам, сотрудники понимают, что даже незначительную ошибку могут использовать для масштабной кампании по распространению дезинформации. «Теперь давление значительно сильнее, ведь понимаешь: одну небольшую ошибку могут раздуть до масштабной национальной кампании по дезинформации», — сказал Крейн CNN.

«Они хотят, чтобы мы об этом говорили»

Избирательные чиновники оказались перед непростой задачей. С одной стороны, они должны готовиться к худшим сценариям. С другой — не хотят создавать у людей впечатление, что на участках опасно или что голосование могут сорвать.

Государственный секретарь штата Аризона Адриан Фонтес призвал не поддаваться страху из-за угроз федерального вмешательства. Он считает, что запугивание само по себе может быть частью стратегии администрации Трампа. «Сами угрозы уже являются запугиванием избирателей. Если люди волнуются, это означает, что администрация получает то, чего хочет», — сказал Фонтес CNN.

Он добавил, что пока никаких реальных действий не последовало, угрозы остаются лишь словами. В то же время чиновник подчеркнул, что местные власти не игнорируют риски и продолжают готовиться. Другие руководители избирательных органов также опасаются, что постоянные заявления о возможных нарушениях могут отпугнуть людей от голосования. Они подчеркивают: пока у них нет доказательств того, что кто-то планирует сорвать работу участков в день выборов.

По словам Фонтеса, в течение последних месяцев он следил за тем, чтобы местные чиновники четко понимали полномочия штатов в вопросах организации выборов. Также он координировал работу с местными правоохранительными органами, чтобы те были готовы реагировать на попытки федеральных агентов выйти за пределы своих полномочий. Его позиция проста: ответственность понесет каждый, кто незаконно будет препятствовать избирателям, независимо от того, является ли это активистом или представителем федеральной службы. «Если они будут нарушать закон, мы привлечем их к ответственности. Все просто», — заявил Фонтес.

Работников участков готовят к возможным провокациям

Особое внимание избирательные органы уделяют безопасности сотрудников избирательных участков. Они готовятся не только к возможному вмешательству федеральных служб, но и к действиям частных лиц, активистов или политически ангажированных наблюдателей, которые могут мешать голосованию или подсчёту бюллетеней. В интернете уже распространяются старые утверждения о якобы сфальсифицированных выборах, проблемах с бюллетенями и работой машин для голосования. Чиновники опасаются, что такие сообщения могут использовать для обжалования результатов или подрыва доверия к ним.

В Миннесоте уже выдвинули уголовные обвинения двум правым интернет-блогерам, среди которых Джеймс О'Киф. Их обвиняют в незаконном голосовании и хищении личных данных. Речь идет о видеопровокации, которую они записали на нескольких избирательных участках во время праймериз в августе. Избирательные органы на протяжении многих лет усиливали защиту своих учреждений. Для этого устанавливали дополнительные камеры, бронированное стекло и ограничивали доступ к служебным помещениям.

В последние недели в Джорджии сотрудники избирательных комиссий начали обрабатывать почту в перчатках и масках. Такие меры ввели после того, как в избирательные учреждения и законодателям в разных штатах начали поступать подозрительные письма. В округе Ирвин в Джорджии для сотрудников избирательных участков готовят ещё одно средство безопасности — тревожные кнопки. Они должны помочь быстро вызвать помощь, если во время голосования возникнет угроза.

Таким образом, подготовка к промежуточным выборам в США охватывает не только организацию голосования и подсчет бюллетеней. Штаты одновременно готовят юридическую защиту, усиливают безопасность избирательных участков и пытаются не допустить, чтобы угрозы и дезинформация повлияли на участие граждан в выборах. Об этом пишет CNN.

Накануне промежуточных выборов в США местные власти готовят сотрудников избирательных участков к возможному вмешательству федеральных агентов, в частности сотрудников миграционной службы ICE. В штатах отрабатывают действия на случай появления вооруженных силовиков, попыток изъять бюллетени или избирательное оборудование. Особое беспокойство вызывает присутствие наблюдателей Министерства юстиции США, полномочия которых местные власти пытаются четко ограничить.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США местные власти готовятся не только к обычным организационным проблемам, но и к возможному вмешательству федерального правительства. Чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа и его союзники могут попытаться повлиять на голосование, подсчёт бюллетеней или объявление результатов.

В США накануне промежуточных выборов в Конгресс индекс потребительских настроений Мичиганского университета находился вблизи рекордно низкого уровня. Одной из ключевых тем для избирателей являются высокие цены, а многие из них связывают инфляцию с экономической политикой президента Дональда Трампа, в частности с тарифами и войной в Иране, сообщает Cyprus Mail.

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