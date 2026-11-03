Выборы в США-2026: В Айдахо выбирают официальное оружие штата из шести моделей — CNN

На выборах в американском штате Айдахо жители решают не только политические вопросы, но и выбирают символическое оружие штата. В бюллетене представлены шесть моделей огнестрельного оружия — от легендарного револьвера Colt «Peacemaker» 1873 года до винтовки Remington 700. Это голосование носит рекомендательный характер, но хорошо отражает местные традиции и отношение к оружию.

В этом году избирательный бюллетень в Айдахо содержит немало важных вопросов. Жители штата должны определиться с будущим права на аборты, избрать представителей в Конгресс США и решить, кто должен иметь полномочия легализовать марихуану и другие психоактивные вещества — законодатели штата или другие органы власти. Однако в конце четырехстраничного бюллетеня избирателей ждет необычный вопрос. Им предлагается выбрать одну из шести моделей огнестрельного оружия, которая получит символический статус официального оружия Айдахо.

Среди вариантов — револьвер Colt «Peacemaker» образца 1873 года и винтовка Remington 700 с продольно-скользящим затвором. Все шесть моделей претендуют на звание символа штата, известного также под названием Gem State — «Штат драгоценных камней». Это голосование носит преимущественно рекомендательный характер. То есть его результаты не будут определять политику штата или права граждан. В то же время само появление такого вопроса в бюллетене привлекает внимание к особому месту оружия в культуре Айдахо.

Оружие как часть местной идентичности

Айдахо традиционно считается одним из самых консервативных и республиканских штатов США. Дональд Трамп побеждал здесь на президентских выборах в 2016, 2020 и 2024 годах. Каждый раз он опережал своих оппонентов как минимум на 30 процентных пунктов. Республиканцы также давно доминируют в местных органах власти и законодательном органе штата. Поэтому политические предпочтения Айдахо существенно отличаются от тех, которые преобладают во многих демократических штатах страны.

Не менее показательна статистика владения оружием. По оценке исследовательской корпорации RAND, около 60,1 % взрослых жителей Айдахо проживают в домохозяйствах, где имеется огнестрельное оружие. По этому показателю штат занимает четвёртое место в США. Поэтому вопрос о выборе символического оружия не выглядит случайным. Он отражает местные традиции и отношение к праву на владение огнестрельным оружием.

Может ли необычный вопрос повлиять на явку

Как ранее сообщало Associated Press, некоторые республиканские законодатели надеются, что голосование за символическое оружие привлечёт больше людей на избирательные участки. Они рассчитывают, что это может дополнительно мобилизовать сторонников Республиканской партии. В то же время даже среди политических оппонентов республиканцев нашлись сторонники конкретной модели. Южно-айдахский филиал организации «Демократические социалисты Америки» официально поддержал револьвер Colt M1911.

Таким образом, необычный вопрос стал ещё одной особенностью выборов в Айдахо. Пока жители штата решают вопросы политического представительства, прав и полномочий власти, они также могут определить, какая именно модель оружия лучше всего символизирует их штат. Об этом пишет CNN.

Связанные с президентом США Дональдом Трампом политические структуры потратили на промежуточные выборы 2026 года не менее 384 миллионов долларов. Около 374 миллионов из этой суммы приходится на суперкомитеты политических действий, поддерживающие Трампа и республиканцев. Еще 10,5 миллиона долларов перечислила некоммерческая организация, связанная с президентом.

В штате Мэн прогнозируют рекордную явку на промежуточные выборы в Конгресс США. По словам секретаря штата Шенны Беллоуз, проголосовать могут 65–70 % избирателей, имеющих право голоса. Более трети зарегистрированных избирателей уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно.

В США количество бюллетеней, поданных до дня промежуточных выборов, уже превысило общий показатель досрочного голосования 2022 года. По последним подсчётам, свой голос заранее отдали более 58,5 миллиона американцев. И это ещё не окончательная цифра: данные из нескольких штатов неполны, а часть почтовых бюллетеней до сих пор поступает.

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