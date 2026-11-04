Выборы в США-2026: Венс обвинил войну с Ираном в поражении республиканцев

Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал масштабные потери республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Главной причиной поражения он назвал войну с Ираном.

По словам Венса, часть избирателей, поддерживавших Дональда Трампа в 2024 году, на этот раз проголосовала за демократов.

Среди главных требований этих избирателей он назвал завершение войны, борьбу с инфляцией, возвращение к принципу «Америка прежде всего» и изменение отношений с Израилем.

«Причина нашего поражения — война», — написал Венс в социальной сети X.

Вице-президент и ранее выражал скептицизм по поводу военной кампании против Ирана. Теперь он фактически призывает администрацию Трампа пересмотреть внешнеполитический курс.

Политические обозреватели также рассматривают Венса как одного из потенциальных кандидатов от республиканцев на президентских выборах 2028 года. В то же время среди возможных конкурентов называют и госсекретаря Марко Рубио.

Источник: FOX

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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