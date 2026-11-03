Избиратели американского штата Монтана 3 ноября решают судьбу инициативы I-194, также известной как Montana Plan. Она предусматривает лишение корпораций, отраслевых ассоциаций, некоммерческих и других организаций права тратить деньги на поддержку или противодействие политическим кандидатам и избирательным инициативам в штате, сообщает Fortune.

Как будет работать инициатива

Вместо прямого запрета политических расходов I-194 предлагает изменить перечень полномочий, которые штат предоставляет корпорациям и другим юридическим лицам. Их полномочия предлагается ограничить теми, которые являются «необходимыми и удобными». Инициатива будет распространяться на организации, ведущие деятельность или имеющие имущество в Монтане.

Исключения предусмотрены для комитетов политических действий, редакционного и новостного контента, а также для физических лиц. Организации, нарушившие ограничения, могут лишиться предоставленных штатом привилегий для ведения деятельности, в частности ограниченной ответственности владельцев по долгам бизнеса.

Спор вокруг Citizens United

Сторонники инициативы считают, что штат может определять объем корпоративных полномочий без нарушения Первой поправки к Конституции США. Том Мур, старший научный сотрудник Center for American Progress, разработавший юридическую теорию Montana Plan, заявил, что это не регулирование уже существующего права, а изменение полномочий, предоставляемых штатом.

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По его словам, инициатива должна перекрыть путь так называемым темным деньгам, когда крупные доноры переводят средства через организации, не раскрывающие своих жертвователей. В то же время физические лица по-прежнему смогут делать политические взносы.

Оппоненты указывают, что такая конструкция противоречит решению Верховного суда США по делу Citizens United против Федеральной избирательной комиссии 2010 года. Тогда суд признал право корпораций тратить средства для влияния на выборы в соответствии с Первой поправкой. Бывший председатель Федеральной избирательной комиссии Брэдли Смит заявил, что штаты не могут обходить конституционную защиту политических высказываний, называя их корпоративным полномочием, а не правом.

Предыдущие попытки штата

В 1912 году жители Монтаны поддержали Закон о коррупционных практиках, который запрещал корпорациям тратить деньги для влияния на выборы. Верховный суд США отменил это ограничение в 2012 году по делу American Tradition Partnership против Bullock, признав его несовместимым с решением Citizens United.

Похожий закон в мае приняли на Гавайях. Он уже стал предметом двух федеральных исков — от Торговой палаты США и Grassroot Institute of Hawaii. Если I-194 одобрят, она должна вступить в силу 1 января 2027 года, если суд не заблокирует ее действие.

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