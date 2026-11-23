21 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг был вынужден прервать речь из-за российской атаки на Киев. Во время выступления в британском посольстве он как раз говорил о важности украинской противовоздушной обороны, когда раздался взрыв российского дрона. Стритинг замолчал на полуслове.

Министр обороны, выступавший в посольстве Великобритании, сказал: «Без сомнения, противовоздушная оборона остается главной проблемой и источником значительного давления...», — после чего раздался громкий взрыв.

После паузы господин Стритинг продолжил: «Как раз вовремя… именно такой момент, который хочется видеть в эфире».

Дрон РФ попал во двор жилого дома и ресторанного комплекса на улице Архитектора Городецкого. Это место расположено недалеко от Кабинета министров Украины и других правительственных зданий, а также примерно в 10 минутах ходьбы от посольства.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дрон был перехвачен, а на видео, судя по всему, видно, как силы противовоздушной обороны сбивают этот аппарат.

Об этом сообщает The Telegraph.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг посетил места российских атак в Киеве. Возле станции метро «Лукьяновская» ему показали последствия ударов и рассказали, как украинские спасатели работают после обстрелов.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.

Читай нас в