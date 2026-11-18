Польский гандбольный клуб «Выбжеже Гданьск» победил «Дикорпебаль Логроньо Ла-Риоха» в Испании со счётом 35:34 в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Гости забили победный мяч за 16 секунд до финальной сирены, а последняя атака испанской команды завершилась неточным броском Франсиско Ломбарди. Об этом сообщает Interia Sport.

Перелом во втором тайме

После первого тайма «Ла-Риоха» вела 17:15, а на 38-й минуте увеличила преимущество до пяти мячей — 24:19. Гданьские гандболисты отыгрались в период между 43-й и 46-й минутами, когда забросили четыре мяча подряд и сравняли счёт — 27:27.

Во второй половине матча «Выбжеже» остался без Виктора Томчака, который получил красную карточку после фола в защите. За 56 секунд до окончания встречи арбитры удалили игроков обеих команд, а для Оскара Витчака это означало вторую красную карточку для гостей. Несмотря на это, польский клуб удержал минимальное преимущество.

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12 голов Чаплинского

Самым результативным игроком «Выбжеже» стал Миколай Чаплинский, реализовавший все 12 бросков, в том числе шесть семиметровых. Ионут Станеску забросил решающий мяч на 35:34. Вратарь Матеуш Зембжицкий отразил восемь из 33 бросков соперника.

После четырёх матчей «Выбжеже» лидирует в группе G с шестью очками. У «Гуммерсбаха» четыре очка, у «Ла-Риохи» и «Еврофарма Пелистера» — по три. Следующий матч гданьский клуб проведёт 24 ноября в Битоле против «Пелистера», а 1 декабря примет «Гуммерсбах».

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