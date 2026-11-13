От NVIDIA до Белого дома: как романы и измены стоили карьеры самым влиятельным людям мира

12 ноября 2026 года американская технологическая корпорация NVIDIA объявила об отставке своего соучредителя и генерального директора Дженсена Хуанга. Он возглавлял компанию более 33 лет, превратив производителя графических процессоров в одного из главных участников мирового рынка искусственного интеллекта.

Отставке предшествовали сообщения о внебрачных отношениях Хуанга, в частности с женщиной, которую американские чиновники подозревали в связях с китайской разведкой, и сотрудницей NVIDIA. Сам бизнесмен 8 ноября публично признал супружескую измену и извинился перед семьей и сотрудниками.

Временным руководителем NVIDIA стала финансовый директор Колетт Кресс, а совет директоров приступил к поиску постоянного преемника. Подобные ситуации уже неоднократно меняли судьбы влиятельных бизнесменов и политиков. Одни теряли должности из-за романов с сотрудницами, другие — из-за сокрытия личных отношений, нарушения закона или обвинений в сексуальных домогательствах. Иногда последствия исчислялись сотнями миллионов долларов, а в отдельных случаях приводили к политическим кризисам на государственном уровне.

UA.News собрало десять самых известных историй из мира большого бизнеса и политики, которые показывают, как скандалы в личной жизни влияли на карьеры руководителей корпораций, президентов, министров и других влиятельных чиновников.

Марк Герд: как скандал с подрядчицей стоил должности руководителю HP

В августе 2010 года американская технологическая компания Hewlett-Packard неожиданно объявила об отставке своего генерального директора Марка Герда. Он возглавлял HP с 2005 года и имел репутацию успешного менеджера, которому удалось повысить прибыльность корпорации, сократить расходы и укрепить её позиции на мировом рынке компьютеров.

Причиной стала жалоба бывшей подрядчицы компании Джоди Фишер, которая обвинила Херда в сексуальных домогательствах. Она сотрудничала с HP в рамках корпоративных мероприятий и участвовала во встречах с руководством компании.

Совет директоров инициировал независимое расследование. Проверка не выявила нарушений политики HP в отношении сексуальных домогательств, однако установила другие проблемы. В частности, речь шла о неточностях в финансовых документах и отчетах о расходах, связанных с контактами Херда с Фишер.

Как сообщила Hewlett-Packard, расследование выявило нарушение стандартов делового поведения корпорации. 6 августа 2010 года Герд покинул посты генерального директора, президента и председателя совета директоров.

Впрочем, скандал не поставил точку в его профессиональной карьере. Уже 6 сентября 2010 года Oracle объявила о назначении Герда президентом компании. В 2014 году он стал одним из двух генеральных директоров Oracle.

Брайан Кржанич: руководитель Intel, уволенный из-за романа с сотрудницей

В июне 2018 года Intel объявила об отставке генерального директора Брайана Кржанича, проработавшего в компании почти 36 лет. Он начинал карьеру в 1982 году в качестве рядового инженера, постепенно поднимался по корпоративной иерархии, а в 2013 году возглавил одного из крупнейших производителей процессоров в мире.

Причиной увольнения стали его личные отношения с сотрудницей компании. Intel получила информацию о романе, который имел место ранее, и начала внутреннюю проверку с участием внешних юристов.

Расследование установило, что отношения были добровольными, однако нарушали внутреннюю политику Intel, запрещавшую определённые романтические отношения между руководителями и сотрудниками.

21 июня 2018 года компания официально сообщила, что Кржанич покидает пост генерального директора и совет директоров. Временным руководителем назначен финансовый директор Роберт Свон.

Особенно показательно, что решение об отставке было принято в период хороших финансовых результатов Intel. Одновременно компания сообщила, что её квартальные показатели превысят предыдущие ожидания, а 2018 год может стать рекордным.

Стив Истербрук: роман в McDonald's, увольнение и потеря $105 млн

Один из самых дорогостоящих корпоративных скандалов, связанных с личной жизнью генерального директора, произошел в американской сети ресторанов McDonald's.

В ноябре 2019 года компания уволила своего генерального директора Стива Истербрука. Он возглавлял McDonald's с 2015 года и проводил масштабную модернизацию бизнеса, развивая цифровые сервисы, доставку еды и автоматизацию обслуживания.

Причиной увольнения стали добровольные романтические отношения с сотрудницей, которые нарушали внутреннюю политику компании. Совет директоров пришел к выводу, что такое поведение свидетельствовало о недостаточной рассудительности для руководителя корпорации.

Сначала McDonald's согласилась выплатить Истербруку значительные компенсации после увольнения. Однако впоследствии компания получила дополнительную информацию о других личных отношениях бывшего генерального директора с сотрудницами, которые он скрыл во время первой проверки.

McDonald's обвинила Истербрука во введении совета директоров в заблуждение и обратилась в суд. В декабре 2021 года стороны достигли соглашения, в соответствии с которым бывший руководитель вернул полученные средства и компенсации в виде акций.

Согласно официальному сообщению McDonald's, общая стоимость возвращенных активов на момент заключения соглашения составила $105 млн. История получила продолжение в январе 2023 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Истербрука в предоставлении ложной и вводящей в заблуждение информации инвесторам относительно обстоятельств его увольнения.

Таким образом, тайные отношения стоили руководителю не только должности, но и более ста миллионов долларов.

Джефф Цукер: как тайный роман положил конец девяти годам руководства CNN

В феврале 2022 года американский телеканал CNN неожиданно покинул его многолетний президент Джефф Цукер. Он возглавлял медиакомпанию с 2013 года и был одним из самых влиятельных руководителей американского телевидения.

Причиной отставки стали романтические отношения с Эллисон Холласт, которая занимала должность исполнительного вице-президента и отвечала за маркетинг и коммуникации CNN.

Цукер и Холласт работали вместе более двадцати лет. Их отношения, по словам обоих, изменили характер во время пандемии COVID-19. Однако они своевременно не сообщили об этом руководству WarnerMedia, которой принадлежал телеканал.

Информация стала известна в ходе внутреннего расследования, связанного с бывшим ведущим CNN Крисом Куомо. Когда Цукера спросили об отношениях с коллегой, он их подтвердил.

Руководитель признал, что должен был сообщить о романе сразу после его начала, но не сделал этого.

2 февраля 2022 года Цукер покинул пост президента CNN. Его отставка стала неожиданностью для сотрудников телеканала, поскольку на протяжении девяти лет он играл ключевую роль в формировании редакционной и управленческой стратегии медиакомпании.

Стив Винн: обвинения в домогательствах, отставка и штраф для казино в размере 20 млн долларов

Американский миллиардер Стив Уинн на протяжении десятилетий оставался одной из самых влиятельных фигур в мировой индустрии казино. Он построил бизнес вокруг роскошных отелей и развлекательных комплексов, а его компания Wynn Resorts стала одним из крупнейших операторов казино в Лас-Вегасе и Макао.

В январе 2018 года The Wall Street Journal опубликовала расследование, в котором несколько женщин обвинили Винна в сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении.

Бизнесмен категорически отрицал обвинения, однако публикации вызвали масштабный репутационный кризис. Компания оказалась под давлением инвесторов, а регулирующие органы начали проверки того, как руководство реагировало на жалобы сотрудниц.

6 февраля 2018 года Wynn Resorts объявила об отставке своего основателя с постов генерального директора и председателя совета директоров.

В заявлении Уинн пояснил, что из-за волны негативного внимания больше не может эффективно выполнять свои обязанности. Его преемником стал Мэтт Мэддокс. Однако на этом последствия скандала не закончились. В феврале 2019 года Комиссия по контролю за азартными играми штата Невада оштрафовала Wynn Resorts на $20 млн. Регулятор выявил недостатки корпоративного контроля и ненадлежащее реагирование компании на сообщения о возможных домогательствах.

Билл Клинтон: роман с Моникой Левински и импичмент президента США

Один из самых известных политических скандалов, связанных с личной жизнью, произошел в США в конце 1990-х годов. Его главными участниками стали президент Билл Клинтон и бывшая стажерка Белого дома Моника Левински.

В 1998 году информация об их отношениях стала предметом широкого общественного обсуждения и юридического расследования. Сначала Клинтон публично отрицал сексуальный характер отношений с Левински. Однако позже признал, что между ними были ненадлежащие отношения.

Главная проблема для президента заключалась не только в самом романе. В ходе другого судебного процесса Клинтон давал показания под присягой, из-за чего возникли обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

19 декабря 1998 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за две статьи импичмента президента. Так личный скандал перерос в полноценный конституционный кризис.

В начале 1999 года дело рассматривал Сенат. Для отстранения президента от власти необходимо было набрать две трети голосов сенаторов, однако сторонникам импичмента это не удалось.

По официальным данным Сената США, 12 февраля 1999 года Клинтона оправдали по обоим пунктам. Он сохранил свой пост и завершил второй президентский срок в январе 2001 года.

Дэвид Петреус: супружеская измена, положившая конец карьере директора ЦРУ

Дэвид Петреус был одним из самых известных американских генералов своего поколения. Он командовал военными операциями США и союзников в Ираке и Афганистане, а в сентябре 2011 года возглавил Центральное разведывательное управление.

Однако уже в следующем году его карьера во главе американской разведки неожиданно завершилась. В ноябре 2012 года стало известно, что Петреус имел внебрачные отношения с Полой Бродвелл, журналисткой и автором его биографии. Информация появилась в ходе расследования ФБР, связанного с электронной перепиской.

9 ноября 2012 года президент Барак Обама официально принял отставку главы ЦРУ. В обращении к сотрудникам разведки Петреус признал, что после более чем 37 лет брака вступил в внебрачные отношения и проявил крайне плохое суждение. Он назвал такое поведение неприемлемым для руководителя разведывательной организации.

Особенность этого скандала заключалась в должности Петреуса. Директор ЦРУ отвечает за чрезвычайно конфиденциальную информацию, контрразведку и защиту государственных секретов. Поэтому его личные контакты вызывали вопросы не только относительно моральной ответственности, но и относительно потенциальных рисков для безопасности.

Впоследствии Петреус столкнулся с отдельным уголовным делом о ненадлежащем обращении с секретными материалами, которые он передал Бродвелл.

Элиот Спитцер: как секс-скандал разрушил карьеру губернатора Нью-Йорка

Элиот Спитцер строил свою политическую карьеру на борьбе с коррупцией и финансовыми злоупотреблениями. На посту генерального прокурора штата Нью-Йорк он активно расследовал деятельность крупных корпораций и завоевал репутацию принципиального политика.

В 2006 году Спитцер победил на выборах губернатора Нью-Йорка. Его считали одним из перспективных представителей Демократической партии и потенциальным претендентом на высшие федеральные должности.

Однако в марте 2008 года газета The New York Times сообщила, что губернатор пользовался услугами эскорт-агентства Emperors Club VIP, деятельность которого расследовали федеральные правоохранительные органы.

Скандал стал особенно громким из-за противоречия между публичным образом Спитцера как борца с нарушениями закона и обстоятельствами его личной жизни.

Политик оказался под сильным давлением общественности и представителей собственной партии. Уже 12 марта 2008 года он объявил об отставке, признав личные ошибки и извинившись перед семьёй и избирателями.

17 марта Спитцер официально прекратил исполнение обязанностей губернатора. Его преемником стал вице-губернатор Дэвид Патерсон. Таким образом, с момента вступления Спитцера в должность до отставки прошло чуть больше года.

Позже политик попытался вернуться в государственное управление. В 2013 году он баллотировался на пост контролера Нью-Йорка, однако проиграл праймериз Демократической партии.

Мэтт Хенкок: роман во время карантина, стоивший министру Великобритании его поста

В июне 2021 года Великобритания обсуждала не только пандемию COVID-19, но и личную жизнь министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Британские СМИ опубликовали фотографии и видео, на которых министр целовал и обнимал свою советницу Джину Коладанжело в помещении Министерства здравоохранения.

На тот момент в Великобритании продолжали действовать карантинные ограничения, предусматривавшие правила социального дистанцирования. Именно ведомство Хенкока отвечало за значительную часть государственной политики борьбы с пандемией.

Поэтому скандал быстро вышел за рамки вопроса супружеской неверности. Главной темой общественного обсуждения стали двойные стандарты представителей власти. Британцы были вынуждены соблюдать строгие правила, ограничивать социальные контакты и семейные встречи. В то же время один из главных чиновников, ответственных за эти ограничения, сам нарушал соответствующие рекомендации.

26 июня 2021 года Хенкок подал в отставку. В письме премьер-министру Борису Джонсону он признал нарушение карантинных рекомендаций и извинился перед семьёй.

Министр пояснил, что не хочет, чтобы его личная жизнь отвлекала правительство от борьбы с пандемией. Отставка положила конец его трехлетнему пребыванию во главе британской системы здравоохранения.

Доминик Стросс-Кан: скандал, лишивший его поста в МВФ и президентских перспектив

В мае 2011 года Доминик Стросс-Кан был одним из самых влиятельных экономических чиновников мира. Он возглавлял Международный валютный фонд и играл важную роль в урегулировании последствий мирового финансового кризиса.

В то же время во Франции его считали одним из самых перспективных потенциальных кандидатов от Социалистической партии на президентских выборах 2012 года.

14 мая 2011 года Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке после обвинений в сексуальном насилии со стороны сотрудницы отеля. Дело мгновенно стало международной сенсацией, поскольку касалось руководителя одного из важнейших мировых финансовых учреждений.

Сам Стросс-Кан категорически отрицал обвинения и утверждал, что сексуальный контакт был добровольным. Уже 18 мая, через четыре дня после задержания, МВФ официально сообщил о его отставке.

В обращении к совету директоров фонда Стросс-Кан подчеркнул, что хочет защитить учреждение от последствий скандала и сосредоточиться на доказательстве своей невиновности. Однако у этой истории было важное юридическое продолжение. В августе 2011 года прокуратура Нью-Йорка ходатайствовала о закрытии уголовного дела из-за сомнений в достоверности показаний заявительницы. Суд прекратил уголовное преследование, и обвинительного приговора в отношении Стросс-Кана не последовало.

Несмотря на это, его профессиональная и политическая карьера уже понесла серьёзный удар. Он лишился поста главы МВФ и фактически выбыл из борьбы за президентское кресло во Франции.

Почему личные скандалы могут стоить карьеры

Истории известных бизнесменов и политиков показывают, что даже многолетний опыт, большое состояние и профессиональные достижения не всегда защищают от потери должности. Для корпораций главными рисками становятся конфликты интересов, нарушение внутренних правил и потеря доверия инвесторов. В политике последствия зависят от общественной поддержки, юридических обстоятельств и реакции политических союзников.

В то же время личный скандал не обязательно означает конец карьеры. Билл Клинтон сохранил президентский пост после импичмента, а Марк Герд возглавил другую крупную компанию после увольнения из HP. Зато другие лишились влиятельных постов и понесли значительные финансовые и репутационные потери.

В конечном итоге решающим становится не только сам скандал, но и то, были ли нарушены законы или корпоративные правила, а также удалось ли человеку сохранить доверие общества или работодателя.

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