С начала полномасштабной войны в России в результате политических репрессий погибли не менее 69 человек

С начала вторжения России в Украину по меньшей мере 69 человек, в том числе шесть женщин, стали жертвами политических репрессий в РФ. Об этом говорится в отчете проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», в котором зафиксированы случаи смерти в местах заключения, во время обысков, домашнего ареста и вскоре после освобождения.

По данным правозащитников, по меньшей мере 29 человек умерли из-за болезней и отказа в оказании медицинской помощи. Десять таких случаев зафиксировали в 2026 году. Авторы исследования отмечают, что жалобы заключённых на проблемы со здоровьем нередко игнорируются или считаются симуляцией.

В отчете подчеркивается, что хронические заболевания в условиях заключения обостряются из-за стресса и тяжелых условий содержания. В то же время длительные сроки заключения все чаще назначаются пожилым людям.

Один из таких случаев — дело 64-летнего Олега Тирышкина, которого осудили за комментарий в социальной сети «ВКонтакте». Во время судебного заседания в формате видеосвязи мужчина лег на пол камеры, поскольку не мог стоять. Однако фельдшер СИЗО заверил судью, что «все показатели в норме». Впоследствии Тирышкин скончался от сердечного приступа.

Еще 20 человек погибли в результате избиений, пыток или их последствий. Двенадцать из них были гражданами Украины, преимущественно жителями временно оккупированных территорий и военнопленными. Среди погибших также был гражданин Польши Кшиштоф Галос, похищенный в Украине.

Одним из самых резонансных случаев правозащитники называют смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Её тело вернули в Украину без глаз, мозга и части гортани. Также были зафиксированы сломанное ребро, ссадины и следы применения электрического тока.

Согласно данным отчета, ещё десять человек, по всей видимости, покончили с собой. Причины смерти восьми человек остаются неизвестными. Пианист Павел Кушнир скончался в СИЗО Биробиджана в результате голодовки. Гибель российского оппозиционера Алексея Навального в колонии «Полярный волк» правозащитники расценивают как умышленное убийство.

Средний возраст погибших составил 51 год. Самыми молодыми были 18-летние Даниил Дахов и Павел Гримак из временно оккупированного Мелитополя. Самым старшим стал 81-летний Валерий Митько, президент Арктической академии наук, которого обвинили в государственной измене в пользу Китая.

За неполный 2026 год правозащитники зафиксировали 16 смертей. В 2024 году погибли 26 человек, а в 2025-м — 13.

В проекте «Мемориал» заявили, что ответственность за эти смерти лежит на следователях и судах, которые безосновательно лишали людей свободы, сотрудниках пенитенциарных учреждений и медиках, которые отказывали в помощи, а также на силовиках, причастных к пыткам. Правозащитники возлагают ответственность и на репрессивную судебно-следственную и пенитенциарную систему, а также на власти Российской Федерации в целом.

В то же время отчет не охватывает украинцев, лишенных свободы вне рамок уголовного преследования. По оценке правозащитников, число погибших среди этой категории людей значительно выше, однако информации о таких случаях почти нет.

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