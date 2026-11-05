От Порохового заговора до Anonymous: как Гай Фокс стал символом борьбы с властью

5 ноября 2026 года исполняется 421 год со дня раскрытия Порохового заговора — одной из самых известных попыток государственного переворота в истории Великобритании. В 1605 году группа английских католиков планировала взорвать парламент вместе с королём Яковом I и политическим руководством страны. Заговор удалось предотвратить, а одного из его участников, Гая Фокса, арестовали возле 36 бочек с порохом.

Через четыре столетия имя Фокса стало известно далеко за пределами Британии. Его стилизованное лицо с тонкими усами, бородкой и характерной улыбкой сегодня можно увидеть на антиправительственных демонстрациях, в видеообращениях хакерских группировок и на символике протестных движений. Особую популярность маска приобрела после выхода фильма «V значит Вендетта» и её использования международным хакерским движением Anonymous.

UA.News рассказывает, кем на самом деле был Гай Фокс, почему католики хотели уничтожить английский парламент, как исторического заговорщика превратили в символ борьбы с диктатурой и почему его маску используют современные протестующие и хакеры.

Почему Гай Фокс хотел взорвать британский парламент

Причины Порохового заговора связаны с религиозными конфликтами, которые на протяжении XVI века определяли политику Англии.

После разрыва короля Генриха VIII с Римом страна постепенно утвердилась как протестантское государство. При правлении Елизаветы I католики столкнулись с серьезными ограничениями: за отказ от участия в богослужениях официальной церкви налагались штрафы, а католических священников преследовали.

В 1603 году английский престол занял Яков I. Часть католиков надеялась, что новый монарх смягчит религиозную политику, однако ожидания не оправдались. Король сохранил протестантский характер государственной власти, что вызвало недовольство среди радикально настроенных католиков.

Одним из них был Роберт Кейтсби — состоятельный английский католик, решивший силой изменить политический порядок. Именно он стал организатором Порохового заговора, хотя самым известным его участником впоследствии стал Гай Фокс.

Фокс родился в 1570 году в Йорке. В молодости он принял католицизм, а впоследствии отправился воевать на стороне католической Испании против протестантских Нидерландов. Военная служба дала ему опыт обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

В мае 1604 года Кейтсби предложил своим соратникам взорвать парламент во время торжественного открытия сессии. Среди первых участников были Томас Уинтур, Джон Райт, Томас Перси и Гай Фокс. План предусматривал уничтожение короля, представителей обеих палат парламента и значительной части политической элиты Англии.

Заговорщики получили доступ к подвальному помещению под Палатой лордов, куда перенесли 36 бочек с порохом. Взрывчатку спрятали под дровами и другими материалами. Выполнить самую опасную часть плана поручили Фоксу, который пользовался вымышленным именем Джон Джонсон.

После взрыва заговорщики планировали поднять восстание, захватить принцессу Елизавету, дочь Якова I, и использовать её для установления нового политического порядка, более благоприятного для католиков.

Как объясняют историки британского парламента, заговор был делом небольшой группы радикалов, а не всех английских католиков.

Как раскрыли Пороховой заговор и казнили Гая Фокса

Осуществить замысел заговорщикам помешало анонимное письмо. 26 октября 1605 года католический аристократ Уильям Паркер, лорд Монтигл, получил предупреждение не посещать открытие парламента. Автор намекал, что во время церемонии произойдет катастрофа, но не сообщал подробностей.

Письмо передали королевским властям. После этого Яков I и его советники приказали проверить помещения парламента. В ночь на 5 ноября представители власти обнаружили Гая Фокса возле подвала Палаты лордов. Во время обыска нашли спрятанные бочки с порохом.

Фокса арестовали и доставили на допрос. Сначала он отказывался раскрывать имена сообщников, однако после пыток начал давать показания. После провала заговора Кейтсби и часть его соратников бежали из Лондона. Они пытались организовать восстание, однако массовой поддержки не получили. 8 ноября 1605 года королевские войска настигли их возле поместья Холбич-хаус. Во время перестрелки Кейтсби погиб.

Гай Фокс вместе с другими задержанными участниками был судим за государственную измену. 31 января 1606 года его казнили в Вестминстере.

Провал Порохового заговора укрепил позиции королевской власти, а ограничения в отношении католиков усилились. Самого Фокса стали изображать как государственного изменника, который хотел уничтожить монархию.

Почему британцы до сих пор празднуют Ночь Гая Фокса

Парадоксально, но сначала Гая Фокса вспоминали не как героя, а как врага государства. В январе 1606 года английский парламент принял закон о ежегодном праздновании 5 ноября как дня благодарения за спасение короля.

Так возникла традиция Bonfire Night — Ночи костров, которую также называют Ночью Гая Фокса. В городах и деревнях зажигали костры, устраивали празднования и сжигали чучела, символизировавшие врагов протестантского государства. Сначала это нередко были изображения Папы Римского, а впоследствии главным персонажем стал Гай Фокс.

В XIX–XX веках дети изготавливали его чучела из старой одежды и просили деньги на празднование. Закон об обязательном праздновании 5 ноября отменили в 1859 году, однако традиция сохранилась.

Сегодня в Великобритании продолжают устраивать фейерверки, праздничные мероприятия и большие костры. В то же время современные празднования в основном утратили первоначальный антикатолический характер.

Как объясняет Музей Лондона, со временем религиозный и политический смысл события уступил место народным традициям. На протяжении нескольких веков Фокс оставался символом предательства и неудачной попытки свергнуть власть. Однако массовая культура XX века кардинально изменила его образ.

«V значит Вендетта»: как маска Гая Фокса стала символом сопротивления

Наибольшее влияние на современное восприятие Гая Фокса оказал британский комикс «V for Vendetta», который в 1982 году начали публиковать писатель Алан Мур и художник Дэвид Ллойд.

Действие комикса разворачивается в вымышленной Великобритании, где установлен тоталитарный режим. Государство контролирует средства массовой информации, преследует несогласных и использует силовые структуры для подавления оппозиции.

Главный герой, известный лишь под буквой V, ведет борьбу против диктатуры. Он скрывает лицо за стилизованной маской Гая Фокса и использует диверсии, политические выступления и символические акции для борьбы с режимом.

Выбор исторического образа был сознательным. В интервью Le Monde Дэвид Ллойд объяснял, что предложил Алану Муру вернуть Гая Фокса в современную историю и представить ситуацию, в которой его план по уничтожению парламента удался.

На создание комикса повлияла политическая атмосфера Великобритании 1980-х годов, в частности правление Маргарет Тэтчер. Авторы исследовали темы авторитаризма, государственного контроля и ограничения личной свободы.

В 2006 году вышел одноимённый фильм режиссёра Джеймса Мактига по сценарию сестёр Вачовски. Главные роли исполнили Хьюго Вивинг и Натали Портман. Именно экранизация сделала маску узнаваемой во всём мире.

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Особенно известной стала сцена, в которой тысячи людей выходят к парламенту в одинаковых масках. В этом эпизоде символ уже не принадлежит одному герою — он олицетворяет коллективное сопротивление власти.

Так история заговора 1605 года обрела новое значение. Вместо борьбы за установление иного религиозно-политического порядка на первый план вышла идея сопротивления авторитарному государству.

При этом исторический Фокс и вымышленный V преследовали разные цели. Первый стремился свергнуть протестантского монарха, тогда как второй стал художественным олицетворением борьбы против тоталитаризма.

Почему хакеры Anonymous выбрали маску Гая Фокса

Следующий этап популярности маски связан с развитием интернет-культуры и появлением международного движения Anonymous. Оно сформировалось в середине 2000-х годов вокруг анонимных онлайн-сообществ, в частности форума 4chan.

Изначально Anonymous не был политической организацией. Его участников объединяли интернет-мемы, шутки, онлайн-акции и принцип анонимности. Среди популярных мемов был персонаж Epic Fail Guy — схематично нарисованный человек, которого впоследствии стали изображать в маске из фильма «V значит Вендетта».

Переломным моментом стал 2008 год, когда Anonymous организовал кампанию Project Chanology против Церкви саентологии. Активисты обвиняли организацию в попытках ограничить распространение информации. Противостояние вышло за пределы интернета: в разных странах прошли демонстрации у зданий саентологических организаций.

Многие участники скрывали лица за масками Гая Фокса. Это имело практическое значение: люди не хотели, чтобы их могли опознать или преследовать за участие в протестах. В то же время одинаковые маски создавали визуальный образ единого движения.

Впоследствии маска стала главным атрибутом Anonymous. Её начали использовать в видеообращениях, на плакатах и во время политических акций.

Важно, что у Anonymous нет единого лидера, официального членства или централизованной структуры. Поэтому использование его символики не означает, что за всеми акциями стоит одна организация.

Как маска Гая Фокса стала популярной среди протестующих

В 2011 году маска получила новую волну популярности благодаря международному протестному движению Occupy. Его самой известной акцией стали демонстрации Occupy Wall Street в Нью-Йорке. Участники выступали против экономического неравенства, влияния финансовых корпораций на политику и концентрации богатства.

Маску Гая Фокса можно было увидеть на протестах в Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде и других городах.

В октябре 2011 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также появился на протесте Occupy London в такой маске, хотя вскоре снял её. В последующие годы этот символ распространился среди протестующих в Европе, Азии и Америке.

Особенно показательным стал Гонконг в 2019 году. Во время массовых антиправительственных демонстраций часть участников использовала маски Гая Фокса, выступая против усиления контроля со стороны властей и ограничения политических свобод.

После введения администрацией Гонконга ограничений на скрытие лица во время определённых массовых собраний маски стали ещё и символом несогласия с такими решениями. В то же время в разных странах проводились акции Million Mask March, связанные с протестной культурой Anonymous. Их участники выдвигали самые разные требования — от защиты свободы слова до критики государственного надзора и политики крупных корпораций.

Главная особенность символа заключалась в том, что он не требовал от протестующих общей политической идеологии. Для одних маска означала борьбу против цензуры, для других — защиту частной жизни или несогласие с решениями правительства.

Именно такая универсальность обеспечила ей популярность.

Как Anonymous использует маску во время кибератак

Маска Гая Фокса стала известна не только благодаря уличным демонстрациям, но и благодаря деятельности хактивистов — людей, использующих цифровые технологии и кибероперации для продвижения политических целей.

В разные годы участники кампаний под брендом Anonymous заявляли об атаках на государственные учреждения, крупные компании и организации, которых считали своими противниками. Среди таких действий были DDoS-атаки, вмешательство в работу сайтов, публикация похищенной информации и распространение политических сообщений.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года аккаунты, связанные с Anonymous, объявили о проведении киберопераций против российских властей. В интернете распространялись заявления об атаках на государственные сайты РФ, пропагандистские ресурсы и другие цифровые системы.

Однако из-за децентрализованного характера движения не каждую операцию можно независимо подтвердить или однозначно связать с конкретными исполнителями. Кроме того, символику Anonymous могут использовать различные группы, в том числе те, которые не имеют отношения к предыдущим кампаниям движения.

Как Гай Фокс стал символом борьбы с властью спустя 421 год

История Гая Фокса стала одним из самых ярких примеров того, как общество может полностью переосмыслить значение исторической личности. Человек, которого на протяжении веков считали государственным изменником и символически сжигали на кострах, в XXI веке превратился в одно из самых узнаваемых лиц политического протеста.

При этом настоящий Гай Фокс не был борцом за демократию в её современном понимании. Он и его соратники действительно подвергались религиозным преследованиям, однако стремились не установить всеобщие гражданские свободы, а силой изменить религиозно-политический порядок Англии. Их план предусматривал взрыв парламента, в результате которого могли погибнуть десятки или даже сотни людей.

Однако с развитием массовой культуры историческая личность постепенно отошла на второй план. Комикс «V значит Вендетта», его экранизация и деятельность Anonymous придали образу Фокса новое значение. Маска стала символом несогласия с политической системой, государственным контролем и ограничением гражданских свобод.

Особенность этого символа заключается в его универсальности. Маска одновременно скрывает личность человека и позволяет ему продемонстрировать принадлежность к определенному движению. Когда сотни протестующих выходят на улицы с одинаковыми лицами, они создают образ коллективного сопротивления, в котором отдельная личность уступает место общей идее.

Именно поэтому маску использовали участники Occupy Wall Street, протестующие в Гонконге и представители хакерских сообществ. При этом их политические цели могли существенно различаться — от борьбы с экономическим неравенством до защиты частной жизни и свободы информации.

Автор визуального образа Дэвид Ллойд положительно отнесся к его популярности. В интервью BBC в 2011 году художник объяснял, что маска стала удобным символом протеста против тирании, поскольку позволяла людям сохранять анонимность и одновременно демонстрировать общую позицию.

В то же время популярность маски породила и определенный парадокс. Символ, который часто используют противники крупных корпораций, сам превратился в коммерческий товар. После выхода фильма её начали массово продавать, а часть доходов поступала компаниям, связанным с киноиндустрией.

Таким образом, маска Гая Фокса давно перестала быть лишь напоминанием о событиях 1605 года. Она стала самостоятельным культурным и политическим символом, значение которого определяют люди, его использующие.

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